Vpon、台湾最大級のトラベラーデータネットワークを活用した訪日確定層ターゲティング広告を提供開始

Vpon JAPAN株式会社

日本の魅力をデータ&デジタルの力で世界へ届けるVpon （社名：Vpon JAPAN株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠原 好孝）は、台湾最大級のトラベラーデータネットワークを活用し、訪日旅行を計画しているユーザー（訪日確定層）に対して広告配信が可能なインバウンドマーケティングソリューションの提供を開始しました。

本ソリューションでは、台湾の旅行会社や航空会社、宿泊施設などのパートナー企業が保有する提携データを統合したトラベラーデータネットワークと連携し、訪日台湾人の約6割をカバーするデータを活用した広告配信が可能です。

さらに、Meta（Facebook・Instagram）やGoogle、LINEなどの広告プラットフォームと連携することで、台湾の主要広告メディアの約90%をカバーする広告配信環境を提供します。

これにより、訪日旅行を計画しているユーザーに対して、訪日前のタイミングで高精度なターゲティング広告配信が可能になります。

【背景】

訪日インバウンド市場の回復に伴い、自治体や観光事業者、ブランド企業において、訪日前の旅行計画段階のユーザーに対するマーケティングニーズが高まっています。

一方で、従来の広告配信では訪日意向が明確でないユーザーにも広告が配信されるケースが多く、効率的なターゲティングが難しいという課題がありました。

Vponは台湾において、旅行会社や航空会社、宿泊施設などのパートナー企業が保有する旅行関連データを活用したトラベラーデータネットワークと提携しています。本ネットワークを活用することで、訪日旅行を計画しているユーザーを特定し、広告配信に活用できる環境を整えました。

【サービスの特長】

１. 訪日台湾人の約6割をカバーするトラベラーデータネットワーク

台湾の旅行会社や航空会社、宿泊施設など複数のデータパートナーが保有する旅行関連データを活用したトラベラーデータネットワークと連携。訪日旅行を計画しているユーザーを特定し、広告配信に活用することが可能です。

２. 台湾の主要広告メディアの約90%にリーチ可能

作成したデータセグメントはMeta（Facebook / Instagram）、Google、LINEなどの広告プラットフォームと連携可能。台湾の主要広告メディアの約90%をカバーする広告配信が可能です。

３. 訪日前（旅マエ）のタイミングでアプローチ

旅行計画段階のユーザーに広告配信することで、訪日前のタイミングで効果的にアプローチすることが可能です。訪問先や宿泊先、体験コンテンツの検討が進む段階で情報を届けることで、効率的なインバウンドプロモーションを実現します。

【想定活用】

自治体・観光局の訪日プロモーション

台湾からの訪日旅行を計画しているユーザーに対し、観光地や地域イベント、季節の魅力などの情報を訪日前のタイミングで発信することで、来訪促進につなげることが可能です。

商業施設・小売の訪日客誘致

訪日旅行を予定している台湾ユーザーに向けて、ショッピング情報やキャンペーン、免税情報などを事前に訴求することで、来店促進や購買意欲の向上を図ることができます。

ブランドのインバウンドマーケティング

訪日前の旅行計画段階にあるユーザーに対し、ブランドや商品情報を発信することで、訪日時の来店・体験・購買につながるインバウンドマーケティング施策として活用できます。

【Vponについて】

Vponは、アジアをリードするクロスボーダーDX企業です。独自のAI技術とデータを強みに、国境を超えたビジネス成長を支援。

「日本の魅力で世界を元気に！」をミッションに、インバウンド促進や海外展開を支援するデジタルマーケティングソリューションを提供し、現在200以上の自治体・民間企業と連携しています。さらに、クールジャパン市場の100兆円創出を目指し、「クールジャパンDXサミット」も主催しています。

【会社概要】

- 社名：Vpon JAPAN株式会社

- 本社所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目15-7 AMBRE6Ｆ

- 代表取締役社長：篠原 好孝

- 事業内容：独自AI技術によるビッグデータ解析事業、スマートフォン広告プラットフォーム事業、インバウンド・アウトバウンドマーケティング支援事業、DMP構築事業、クールジャパンDXサミット運営事務局、内閣府 クールジャパン官民連携プラットフォーム（CJPF）事務局

- 設立：2014年6月

- Webサイト：https://www.vpon.com/jp/