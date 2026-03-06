3月6日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館 週末セール』今週の目玉は“ドレープ+レースのセットカーテン” 10%OFF！

通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週の目玉は、ドレープ+レースのセットカーテン10%OFF！

週末セール会場を見る :https://www.perfect-space.jp/c/can/weekend_sale?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20250123

パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグをお得にゲットできる週末セールを開催しております！今週は、新生活にぴったりなセットカーテンが10%OFF！その他最大85%offのカーテンもご用意しております！

■週末セール概要

開催期間：3/6 (金)10:30～3/9(月)10:00

内容：最大85％OFF、セットカーテン10%OFF

対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグなど

【今回の目玉商品】

この週末は、セットカーテンが10%OFFで登場！

「別々に選ぶのが面倒…」、「失敗したくない…」そんな方におすすめのセットタイプ。

今回は対象商品の中から特におすすめの2商品をご紹介します。

コスパ抜群◎25色から選べる 防炎×高機能1級遮光カーテン ＜ザ・クラス テッド セット＞\8,800～ (税込)

風合い豊かな生地で全25色、1級遮光・防炎・遮熱・保温の高機能！当店イチオシのカーテンです！

窓辺の快適空間を叶える機能が備わっていながら、価格もお手頃な満足度の高いカーテンで、安心&快適空間を叶えてみませんか？

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/can/syakou_tokusyu/r0165_set?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260306

ミルク×ブルーのカラーリングがかわいい、チェック柄のニュートロポップカーテン ＜マッピングセット＞\9,600～ (税込)

リース直後から即完売＆再入荷を繰り返すほどの大人気の「マッピング」。

ポップカラーのチェックと、ミルキーなチーズのようなカラーリングがかわいい、ニュートロポップな遮光カーテンです。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/mens_korea/hps_0094_set?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260306

当店では、今回ご紹介した人気商品をはじめ、週末セール対象のカーテンを幅広くご用意しております。引っ越し・模様替えのタイミングに、一気に窓まわりを完成させませんか？当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。

サポートページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/info/remote_service

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

Instagram： https://www.instagram.com/perfect_space_c_2/

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://www.perfect-space.jp/