―東銀座の粋に触れる3日間―『ヒガギンストリートフェス』開催決定のお知らせ
一般社団法人東銀座エリアマネジメントは、2026年3月27日(金)～3月29日(日) の3日間にわたり、歌舞伎座 木挽町通りを歩行者天国化し、まちの歴史と伝統文化が交差するイベント『ヒガギンストリートフェス』を開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。
本イベントでは、木挽町通りを舞台に、新橋芸者衆が雅やかな踊りを披露する「木挽町路地裏のハレ―をどりとお座敷―」に加えて、プロジェクションマッピングやマーケットなど東銀座の歴史を紡ぎだすイベント「江戸裏道幻燈夜 Edo Hidden Street Projection ―歌舞伎座裏道まよい道―」といった趣向の異なるプログラムを展開します。
東銀座の粋に触れる3日間。ぜひこの機会に東銀座に足をお運びください。
『ヒガギンストリートフェス』開催概要
【日程】2026年3月27日(金)～3月29日(日)
【開催時間】10:00～21:00
【場所】歌舞伎座 木挽町通り(中央区銀座4-12-15)
『ヒガギンストリートフェス』を構成する、2つのプログラムについての詳細は下記をご確認ください。
■プログラム１.「木挽町路地裏のハレ―をどりとお座敷―」
木挽町通りの道路上にステージトラックが登場！
そのステージを舞台に、東銀座で100年以上の歴史を持つ新橋芸者衆が雅やかな踊りを披露いたします。
さらに！中央区唯一の相撲部屋である荒汐部屋によるパフォーマンスが同日開催決定！
日本を代表する娯楽の一つである、相撲。迫力のあるステージをお届けいたします。
普段はなかなか触れることのできない伝統文化を、どうぞお楽しみください。
【新橋芸者衆による踊り】
日程：3月28日(土)
開催時間：11:30～11:50／14:00～14:20〈全２回〉
観覧：無料
※雨天中止
～出演者・演目ご紹介～
出演：千代加・のりえ (東京新橋組合所属)
演目：吉原雀 / さわぎ
写真：のりえ（写真提供：東京新橋組合）
写真：千代加（写真提供：東京新橋組合）
【荒汐部屋の力士によるパフォーマンス】
開催時間：15:00～15:30
観覧：無料
※雨天中止
■プログラム２.「江戸裏道幻燈夜 Edo Hidden Street Projection―歌舞伎座裏道まよい道―」
江戸時代から続く地域の歴史や魅力を、歌舞伎座の壁面にダイナミックに投影するプロジェクションマッピングイベント！なかでも3月27日(金)～29日(日)の３日間は、歌舞伎座“壁面”2か所を活用した特大マッピングを限定投影。さらにこの投影に合わせ、銀座と築地の間に位置し、趣向を凝らした店舗や飲食が集まる東銀座ならではのマルシェやワークショップを集めた「江戸裏道マーケット」を同時開催！
【歌舞伎座“壁面”を活用したプロジェクションマッピング】
日程：2026年3月27日(金)～4月5日(日)
投影時間：18:00～21:00(1時間に3回程度のループ上映を予定)
観覧：無料
※3月27日(金)～29日(日)は、歌舞伎座“壁面”2か所を活用した特大マッピングを限定投影。
※雨天決行/荒天時は中止の可能性がございます。
【「江戸裏道マーケット」 ～マルシェやワークショップ～】
日程：3月27日(金)～29日(日)
開催時間：10:00～21:00
※雨天中止
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「木挽町路地裏のハレ―をどりとお座敷―」
主催：一般社団法人東銀座エリアマネジメント
後援：中央区、一般社団法人中央区観光協会
「江戸裏道幻燈夜 Edo Hidden Street Projection ―歌舞伎座裏道まよい道―」
主催：一般社団法人東銀座エリアマネジメント
後援：中央区、一般社団法人中央区観光協会
●一般社団法人東銀座エリアマネジメント《公式サイト》(https://www.higashiginza-area.com/)
●一般社団法人東銀座エリアマネジメント《公式インスタグラム》(https://www.instagram.com/higashiginza_guide/)
【本件に関するお問合せ先】
一般社団法人東銀座エリアマネジメント事務局
e-mail：higashiginza_erimane@shochiku.co.jp