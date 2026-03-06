災害時の備えにも　54分で87％の消臭効果　尿や便のにおい抑えるエチケットペーパー

新橋製紙株式会社

“においへの強さ”が、客観的な試験データで裏付けされました。株式会社新橋製紙が新たに販売を始めたエチケットペーパー「めりふわ」の消臭効果が、株式会社環境管理センターの実験で判明しました。「めりふわ」は尿のにおいの原因となっているアンモニアや、便のにおいのもとになる硫化水素の嫌なにおいを大幅に抑えられます。

介護やペットの分野で需要が高い「めりふわ」ですが、災害時にも重宝します。東日本大震災から間もなく15年です。近年は豪雨災害も全国各地で相次いでいます。ご家庭や避難所などに「めりふわ」を備蓄しておくと、いざという時に役立つはずです。

https://prtimes.jp/a/?f=d119910-11-f6be54145acc2a5a3137761233d52282.pdf

エチケットペーパー「めりふわ」 厚みがあってトイレに流せる

昨年10月に販売を開始したエチケットペーパー「めりふわ」は、介護やペットの分野を中心にご好評いただいております。トイレットペーパーやティッシュペーパーよりも厚みがあり、片手でまとまった量を取り出せて、使用後はトイレに流せる特徴が介護現場やペットのお世話をする方々のニーズとマッチしました。要介護者やペットを抱きかかえ、片手がふさがった状況で使用するケースが多いと想定しています。

「めりふわ」が重宝される大きな理由は、もう1つあります。それは、「消臭効果」です。排泄物や嘔吐物を片付ける時に「めりふわ」を使えば、消臭もできます。ペーパーには一定の厚みがあるので排泄物や嘔吐物を取り除く際の感触を軽減できますし、床やトイレなどを拭くだけでにおいが軽減されます。

これまで、「めりふわ」を使っていただいた方からは「子どものおむつを入れるバケツに入れておくと、嫌なにおいが取れます」、「飼っている犬のおしっこを拭く時に使っています。散歩に持ち歩いて糞を取り、帰宅後にそのままトイレに流せるところも便利」、「トイレに置いておくだけでも、トイレ特有のにおいが軽減しました」といった声をいただいております。

尿と便の“においのもと” 実験で消臭効果を分析

弊社でも消臭を実感していたものの、どのくらいの効果があるのか分かっていませんでした。そこで、客観的に実証してもらうため、株式会社環境管理センターに分析を依頼しました。

下のグラフは、消臭効果の実験結果です。「めりふわ」がアンモニアと硫化水素、それぞれをどれだけ抑える効果があるのかを調べてもらいました。臭気成分を入れた袋の中に「めりふわ」を入れ、時間の経過によってにおいの変化を実験する内容です。1つ目のグラフがアンモニア、2つ目が硫化水素の分析結果となります。

※NC（オレンジ色）＝何もしない、ちり紙（青色）＝「めりふわ」をそのままの状態で使用、加水ちり紙（緑色）＝水分を含んだ「めりふわ」を使用

アンモニアのグラフでは、青色と緑色の線が、すぐに下降しているのが分かります。具体的な数字では、水分を含んだ「めりふわ」（加水ちり紙）は54分（0.9時間）経たずに、においの実測値が約87％減少しました。9時間48分（9.8時間）後は92％減っています。

硫化水素はアンモニアほどの即効性はありませんが、3時間54分後に58％、9時間54分後には97％減少しました。尿も便も水分を含んでいることから、「めりふわ」を使う時は基本的に加水した状態となります。専門機関の調査でも、「めりふわ」の消臭効果の高さが実証されました。

避難所のにおい問題軽減へ 「防災」も活躍の場

「めりふわ」の用途は今後、様々な分野に広がっていくと予想しています。その1つが、「防災」です。

近年は全国各地で地震や豪雨災害が起きています。避難所には、小さなお子さんや介護が必要な高齢の方、さらに犬や猫などのペットも集まります。においがこもりやすい室内で不自由な生活を余儀なくされる中、用途が幅広く消臭効果の高い「めりふわ」は重宝すると考えています。

日常使いにも、万が一への備えにも、「めりふわ」を活用していただければと思っております。新橋製紙のECサイト「めりーすとあ(https://www.shimbashi-paper.jp/shop/)（https://www.shimbashi-paper.jp/shop/）」で購入可能です。ぜひ、お試しください。

【商品概要】

商品名：めりふわ ～メリーのやさしさ～

シートサイズ：160×220mm

仕様：日本製

再生パルプ100％

水解性

消臭

入数：１.1000枚/個×12個／ケース

：２.1000枚/個×3個/ケース

【会社概要】

社名：新橋製紙株式会社

代表者：代表取締役社長 山崎 清貴

本社所在地：静岡県富士市依田橋町1-5

設立：1948年5月

URL：https://www.shimbashi-paper.jp/