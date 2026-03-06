2025年の動画配信（VOD）市場規模は推計6,740億円、3年ぶりの二桁成長率、2030年には8,953億円となる見込み【GEM Partners】

GEM Partners株式会社

エンタテイメント業界に向けたデータ×デジタルマーケティングサービスを提供するGEM Partners株式会社（ジェムパートナーズ、所在地：東京都港区、代表取締役：梅津文）は、2025年の動画配信（VOD）市場規模推計と、その後2030年までの各年の市場規模を3つのシナリオで予測した「動画配信（VOD）市場5年間予測（2026-2030年）レポート」を発行いたしました。本リリースでは、動画配信（VOD）サービス全体の国内市場規模の推移を2021年から振り返るとともに、5年後の2030年の市場規模予測値をレポートから抜粋する形でお知らせいたします。

2025年、動画配信（VOD）市場規模は推計6,740億円前年比+13.6%、3年ぶりの二桁成長率

2025年の動画配信（VOD）サービス全体（「定額制動画配信［SVOD］」「レンタル型動画配信［TVOD］」「動画配信販売［EST］」の合計）の国内市場規模は、前年比13.6%増の6,740億円と推計されました。この値は1年間に消費者が前述した動画配信サービス事業者に支払った金額を推計したもので、広告収入等は含まれません。

2021年以降、市場の成長ペースは年々鈍化傾向にあり、2024年は前年比+3.3%にとどまっていましたが、2025年は高い成長率を記録しました。この背景には、NetflixやPrime Videoなどの主要サービスによる「料金改定」と、1人当たりの利用サービス数増加に伴う「のべ利用者数の拡大」の2点が大きく寄与しています。

2030年の市場規模は8,953億円に達する見込み

商品レポートでは2030年までの動画配信市場全体の成長スピードを、GEM Partnersが実施した消費者調査の結果、日本と米国の動画配信のこれまでの普及実績と映像ホームエンタテイメント全体におけるDVD・BD市場と動画配信の比率、過去の市場状況と成長率の推移を踏まえ、「ベース」「楽観」「悲観」の3つのシナリオで試算しています。

上記チャートの2030年予測値は「ベース」シナリオに基づいた値です。同シナリオでは、2026年以降も複数サービス併用によるのべ利用者数の緩やかな増加と、約2年周期での単価上昇が続くと仮定しています。この前提に立つと、2030年の市場規模は8,953億円に拡大する見込みです。

また、DVD・BD市場と動画配信市場を合わせた映像市場規模全体でも、2030年に向けて拡大基調を維持すると予測しています。これは、DVD・BD市場は今後も縮小トレンドの継続が見込まれる一方で、動画配信市場がそれを上回るペースで成長する見通しであるためです。

商品レポートでは、動画配信市場全体の2030年までの5年間の市場規模予測を、市場全体はもちろん、「定額制動画配信（SVOD）」「レンタル型動画配信（TVOD）」「動画販売（EST）」別に、「ベース」「楽観」「悲観」のシナリオで試算しています。また、SVOD、TVOD、ESTに関する2025年のサービス別の市場規模とシェアも掲載。さらに、上記の推計ロジックを詳細に記述しているため、推計方法の確認も可能です。そのほか、「SVODの利用者単価」や、本年の企画として「映像コンテンツの視聴形態とコンテンツジャンル別の傾向」も調査しています。

◆レポート概要

【商品名】動画配信（VOD）市場5年間予測（2026-2030年）レポート

【発行日】2026年2月24日（火） ※英語版は3月10日（火）発行予定

【提供ファイル】レポート（PDF）、データ集（Excel）

【販売方法】ダウンロード

【価格】

・日本語版（PDF、データ集）33万円（税込）

・日本語版・英語版セット（PDF、データ集）55万円（税込）

