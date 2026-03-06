AIイラスト生成プラットフォーム「PixAI」、最新フラッグシップモデル「Tsubaki.2」を発表

Metanomaly株式会社

Metanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）は、2026年3月6日、AI二次元イラスト生成プラットフォーム「PixAI」において、最新フラッグシップモデル「Tsubaki.2」を発表し、同日より先行体験を開始いたしました。

本モデルは、プロンプト理解精度、人体構造の自然さ、複数キャラクター構図の安定性など、創作の中核性能を総合的に向上させた次世代モデルです。3月13日より、全ユーザー向けに正式公開予定です。

■ 開発背景

近年、AIイラスト生成においては「プロンプトの正確な理解」と「複雑な構図の安定出力」が重要視されています。PixAIでは、クリエイターから寄せられたフィードバックをもとに、より高度な表現要求に応えられるモデル開発を進めてきました。

Tsubaki.2は、単なる機能追加ではなく、創作体験全体の質を高めることを目的としたフラッグシップモデルです。

■ Tsubaki.2 主な進化ポイント

プロンプト理解力と実行精度の向上

長く構造化されたプロンプトに対する理解精度が向上し、細かなニュアンスや指定内容をより安定して反映した画像生成が可能となりました。

人体表現とディテール描写の向上

人体構造の自然な表現とディテール描写の精度が向上し、動きやフォルムなどの表現においても高いリアリティを実現します。

幅広いスタイル表現への対応

柔らかな雰囲気表現から大胆なビジュアルスタイルまで、画面全体の統一感を保ちながら多彩なスタイルに対応します。

複数キャラクター描写の強化

複数キャラクターが登場するシーンにおいても、空間配置の精度や自然な身体表現により、キャラクター同士の関係性を違和感なく描写することが可能です。

■ Tsubaki.2 主な機能

Tsubaki.2の詳細を見る :https://pixai.art/ja/tsubaki-235種類以上のワンクリックスタイルとカスタムスタイル対応- アニメ向けに最適化されたスタイルをワンクリックで適用できるほか、ユーザー独自のスタイル構築にも対応しています。カスタムスタイルの組み合わせは無制限で、幅広い創作表現を可能にします。4つの生成モード

（Lite(ライト) / Standard(スタンダード) / Pro(プロ) / Ultra(ウルトラ)）

■ 期間限定キャンペーン

- 生成速度と品質のバランスに応じてモードを選択でき、ラフなアイデアスケッチから高精細な作品生成まで、用途に応じた利用が可能です。

現在、画像生成時にウォーターマーク（透かし）を有効にした場合、通常より10％少ないクレジットで画像生成が可能となる期間限定キャンペーンを実施しています。

■ より良い生成結果を得るためのヒント

より快適にTsubaki.2をご利用いただくため、以下の方法を推奨しています。

■ 特設ページおよびコミュニティイベント

- プロンプト自動変換機能を利用し、プロンプトを整理・最適化する- キャラクターの外見、雰囲気、ポーズ、カメラアングル、キャラクター同士の関係などを具体的に記述するより具体的で明確なプロンプトを入力することで、生成結果をユーザーのイメージにより近づけることができます。

Tsubaki.2の機能紹介や生成サンプル、スタイルプリセットなどをまとめた特設ページを公開しています。

また、リリースを記念したコミュニティイベントも開催しており、ユーザーからのフィードバック投稿などを通じて最大30,000クレジットを獲得できる企画も実施しています。さらに追加イベントも3月13日より開始予定です。

Tsubaki.2の詳細については、以下の特設ページをご覧ください。

▶ Tsubaki.2 特設ページ

https://pixai.art/ja/tsubaki-2

■ PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,300万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。

2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

PixAIは今後も、単なる画像生成ツールにとどまらず、「創作基盤」としての進化を目指します。モデル開発、スタイル拡張、創作者コミュニティ支援を継続的に強化し、より多様な表現活動を支える環境構築に取り組んでまいります。

