【マリーゴールド 岩谷麻優選手 祝☆バースデー特番・番組レポート】女子プロレスのアイコン・岩谷麻優がリングの外では大慌て。視聴者のコメントと格闘！？ギフト演出に一喜一憂！？

株式会社ドワンゴ

2026年2月17日（火）21時よりニコニコ生放送で配信された「マリーゴールド 岩谷麻優選手 祝☆バースデー特番」の模様をお届けします。

■レアなコスチュームで登場！しかし冒頭から「麻優ワールド」全開

誕生日の2月19日を2日後に控える岩谷選手。MCの市川勝也アナウンサーの呼び込みと共に、なんとリングコスチューム姿で登場！数試合しか着用していないレアな一着という事で、視聴者からは早速コメントで歓喜の声が上がりました。

レアなコスチュームでアピール

しかし、華やかなムードの中で最初の「事件」は起こります。

番組では、1万ポイントのギフト演出「アニバーサリーケーキ」を贈ったユーザーへ、直筆サイン入りチェキをプレゼントする企画を用意。そのサンプル撮影のポーズを決めるアンケート（4択）が行われました。

結果、岩谷選手が「嫌だ！」と拒否していた「キス顔」を避け、優しいファンが選んだのは「おまかせ」。

「おまかせ」でサンプル撮影

安堵の表情でチェキを撮影し、いざサインを書き込む岩谷選手。しかし、そこに記された日付はなんと「2025年」。2026年になったことを忘れてしまう、まさにファン待望（？）の「安定の麻優」が炸裂し、コメント欄は大きな笑いとツッコミに包まれました。

「やっちまった」岩谷選手■豪華「寿司ケーキ」登場！でも…お腹がいっぱい！？

続いて、誕生日を祝うサプライズとして、豪華な「寿司ケーキ」がカメラ前に登場！

大喜びかと思いきや、ここで岩谷選手から衝撃の告白が。

「楽屋でお弁当、しっかり食べちゃいました……」

またしても「やっちまった」エピソードを披露した岩谷選手。

それでも戸惑いながら一口頬張ると、「めっちゃ美味しい」の一言。飾らない素顔に視聴者からも「さすが」「可愛い」との声が相次ぎました。

■試合の裏側からコメント職人の技まで。濃密な交流タイム

中盤の「岩谷麻優マリーゴールド5」のコーナーでは、一転してプロレスラーとしての熱い表情に。

新天地マリーゴールドでの初戦となった高橋奈七永戦を筆頭に、激闘の裏側や各選手への想いを赤裸々に語りました。

その後も、視聴者とのゲーム対決では、なんと「中くらい」の結果に。「アイテムが全然とれんかった。」と岩谷選手は【キョトン】とした表情。

しかしバースデーケーキのギフト演出が贈られると「きたあああああ」と一転して笑顔に。

さらにコメント職人によるカラフルなアスキーアートに大興奮と、目一杯の驚きと喜びを見せてくれる岩谷選手に、視聴者からのコメントも止まりません。

最後には「ニコ生（の視聴者）はあったかい！」「麻優も、ニコ生配信やろうかな？」との発言もあり、満面の笑みを見せました。

「ニコ生やるぞ！」のイラスト。生主・岩谷誕生の予感

プライベートな素顔から試合のディープな話まで、岩谷麻優の魅力がギュッと詰まったこの放送は、以下の期間中アーカイブ視聴が可能です。見逃した方はぜひチェックしてください！

■配信情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1258_1_ff67ef3f3652a259b70a06d95422ef20.jpg?v=202603060651 ]

※番組内で利用しました対戦ゲーム『爆闘伝説』および『お絵描き機能』が2月25日（水）のサービス提供終了により、映像表示が現在ございません。 予めご了承くださいます様お願いします。

※本番組はプレミアム会員の方なら、アーカイブ期間中に何度でも視聴することができます。

一般会員の方は事前予約をする事で期間中のアーカイブ視聴が可能ですが、リアルタイム視聴の際と同様、全編の視聴にはプレミアム会員への加入が必要になります。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

■出演者

●岩谷麻優

マリーゴールド公式サイト プロフィールページ(https://dsf-marigold.com/wrestlers/mayu.html)

公式SNS

・X：@MayuIwatani(https://x.com/MayuIwatani)

・instagram：@iwatanimayu(https://www.instagram.com/iwatanimayu/?hl=ja)

●市川勝也

公式SNS

・X：@katsupistols(https://x.com/katsupistols)

・instagram：@katsupistols(https://www.instagram.com/katsupistols?igshid=ZDdkNTZiNTM%3D)

■ニコニコプレミアム会員について

月額790円から加入できるニコニコプレミアム会員は、以下の特典で生放送を快適に視聴いただけます。

※高画質で動画・生放送を視聴できる

※放送終了後でも事前予約不要でタイムシフト(アーカイブ)が視聴できる

※混雑時でも優先して生放送を視聴することができる

※生放送中でも、見逃したシーンにシークバーで戻って視聴できる

その他の特典はこちらからご確認いただけます。

■岩谷麻優選手所属団体 マリーゴールド試合情報

『Marigold Spring Victory Series2026』

2026年3月8日(日) 愛知 中日ホール

2026年3月14日(土) 東京 後楽園ホール

2026年3月20日(金) 愛媛 松山市総合コミュニティセンター

2026年3月21日(土) 大阪 176BOX

2026年3月28日(土) 東京 新宿FACE

2026年4月3日(金) 山形 INPEX酒田アリーナ

2026年4月4日(土) 新潟 新潟東区プラザ

2026年4月5日(日) 富山 ボルファート富山

2026年4月11日(土) 大阪 176BOX

2026年4月12日(日) 三重 松阪市ハートフルみくも

2026年4月14日(火) 東京 新宿FACE

2026年4月19日(日) 北海道 アパホテル＆リゾート札幌

2026年4月25日(土) Marigold Spring Victory Series2026

奉納プロレス『大和神州女祭り』

2026年3月29日(日) 東京・靖国神社