アニメ『魔入りました！入間くん』より、“サーカス”がテーマの描き下ろしイラストを使用した新作グッズが「AnimeJapan 2026」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2026」にてアニメ『魔入りました！入間くん』の新商品を販売します。
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/
“Demons’ Circus”をテーマにした描き下ろしイラストを使用した新作アイテムが「AnimeJapan 2026」にて販売決定！
華やかでミステリアスなサーカス団風の衣装を身にまとった入間たち7人を描いた「アクリルフィギュアスタンド」をはじめ、通販商品として「巾着ポーチ」など、多彩なラインナップで登場！
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「AnimeJapan 2026」
・開催日時 2026年3月28日(土)～3月29日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所 東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール、南1～4ホール、屋上展示場
・ブース名 中外鉱業ブース(A-50)
・公式HP https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
中外鉱業ブースにてアニメ『魔入りました！入間くん』AnimeJapan 2026関連商品を１会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典サーカスチケット風カード(全7種)をランダムで1枚プレゼントします。
※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/
予約期間：2026年3月6日(金)18:30～4月5日(日)23:59
発送日：2026年6月以降順次発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■トレーディンググリッター缶バッジ Demons’ Circus ver.（全7種）
販売価格：1個 660円(税込)／1SET[7個入]4,620円(税込)
ラインナップ：鈴木入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、アミィ・キリヲ、ナベリウス・カルエゴ、オペラ、バラム・シチロウ（全7種）
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション Demons’ Circus ver.（全7種）
イベント販売価格：1個 500円(税込)／1SET[7個入]3,500円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■アクリルフィギュアスタンド Demons’ Circus ver.（全7種）
販売価格：2,200円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
※一部の商品はイベント会場販売価格となります。
通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■グリッターアクリルスタンド Demons’ Circus ver.（全7種）
販売価格：1個 770円(税込)／1SET[7個入]5,390円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■フィルム風カードセット Demons’ Circus ver.
販売価格：2,640円(税込)
■巾着ポーチ Demons’ Circus ver.
販売価格：2,750円(税込)
■キャラファインマット Demons’ Circus ver.
販売価格：3,850円(税込)
※通販商品は会場での販売はございません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
■権利表記
(C) 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
■関連サイト
アニメ『魔入りました！入間くん』公式サイト
https://www.nhk-character.com/chara/iruma/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/chugaionline