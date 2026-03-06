新描き下ろしイラストグッズなど！3/15(日)～《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》販売グッズ、特典を公開！【株式会社コスパ】

「GA文庫」を記念してアトレ秋葉原でポップアップショップ開催決定！

コスパグループ株式会社【株式会社コスパ】《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》情報

20周年を迎えた「GA文庫」を記念してアトレ秋葉原でポップアップショップが開催決定です。

華やかなパーティドレスを身にまとい20周年を祝うヒロインたちをイメージした新規描き下ろしイラストを使用した先行販売商品など多数ラインナップ。グッズ購入で限定特典もプレゼントいたします。

さらにアトレ秋葉原では椎名真昼やヘスティアをはじめ、GA文庫の人気ヒロインたちによる館内外をジャックもどうぞお見逃しなく。

みなさまのご来店をお待ちしております。

加えて、アトレ秋葉原 開催後はジーストアへの巡回も決定です。巡回の詳細はCOSPA公式X、イベント特設ページにてお知らせ予定です。

《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》特設ページ

┗ https://www.cospa.com/special/ga20th-anniversary-akihabara/(https://www.cospa.com/special/ga20th-anniversary-akihabara/?utm_id=v2jnczry&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260305ga20thpopup&utm_content=akihabara)

◆《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》開催情報

●開催期間：2026年3月15日(日)～3月31日(火)

●会場：アトレ秋葉原 1／2F 特設会場

●イベント内容：

・「GA文庫」グッズの販売

・館内外キャラクタージャック

●入場料：無料

【入場整理券について】

・混雑が予想される2026年3月15日(日)、2026年3月16日(月)、2026年3月20日(金・祝)、2026年3月21日(土)、2026年3月22日(日)はアトレ秋葉原オープン前（9時30分～）より整理券発券サービス「matoca (LINEミニアプリ)」を利用した整理券の配布を行います。詳細は特設ページ内「入場整理券」のページをご確認ください。

・混雑が緩和された場合はフリー入場にいたします。

・上記以外の日程でも急遽「matoca(LINEミニアプリ)」などを利用した整理券の配布を行う場合があります。

●お問い合わせ

《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》

特設ページ「お問い合わせについて」よりご確認ください。

【主催】株式会社コスパ

【協力】GA文庫

SBクリエイティブ株式会社

【運営】タブリエ・マーケティング株式会社

◆《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》販売グッズ情報

＜先行販売商品＞

華やかなパーティドレスで周年を祝うヒロインたちの新規描き下ろしイラストを使用した、先行販売商品などが多数ラインナップ！すぐに手に入れられるのはここだけ！

【株式会社コスパ】《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》グッズ情報

・描き下ろし アクリルスタンド（大）20th Anniversary Ver. 各2,530円(税込)

・描き下ろし フルグラフィックTシャツ 20th Anniversary Ver. 各6,930円(税込)

・描き下ろし 65mm缶バッジ 20th Anniversary Ver. 各605円(税込)

・描き下ろし 椎名真昼 パスケース（ナスカン付き）20th Anniversary Ver. 各1,650円(税込)

11種／

『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』 椎名真昼

『俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる』夏川真涼

『ゴブリンスレイヤー』女神官

『処刑少女の生きる道』メノウ

『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました』アズサ

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』ヘスティア

『天才王子の赤字国家再生術～そうだ、売国しよう～』ニニム・ラーレイ

『のうりん』木下林檎

『這いよれ！ニャル子さん』ニャル子

『ひきこまり吸血姫の悶々』 テラコマリ・ガンデスブラッド

『落第騎士の英雄譚』ステラ・ヴァーミリオン

・描き下ろし GA文庫ヒロイン ラージトート 20th Anniversary Ver. 1,980円(税込)

【株式会社コスパ】《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》グッズ情報

・アクリルアートスタンド 各2,420円(税込)

8種／

『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』原作版 椎名真昼 5.5巻特装版SS冊子Ver.

『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』原作版 椎名真昼 7巻特装版表紙イラストVer.

『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』原作版 椎名真昼 8巻特装版表紙イラストVer.

『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』原作版 椎名真昼 9巻表紙イラストVer.

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』原作版 ヘスティア 18巻表紙イラストVer.

『魔女の旅々』原作版 イレイナ 4巻表紙イラストVer.

『魔女の旅々』原作版 イレイナ 21巻特装版表紙イラストVer.

『りゅうおうのおしごと！』原作版 空銀子 15巻特装版表紙イラストVer.

・フルグラフィックTシャツ 各6,930円(税込)

『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』原作版 椎名真昼 5巻表紙イラストVer.

『魔女の旅々』原作版 イレイナ 12巻表紙イラストVer.

・オールプリントTシャツ 各4,620円(税込)

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』原作版 ヘスティア 18巻表紙イラストVer.

『りゅうおうのおしごと！』原作版 空銀子 17巻表紙イラストVer.

＜先行予約商品＞

描き下ろしA3キャラファイングラフ及び各キャラのF6キャンバスアートは現地にて先行予約販売を実施いたします。

【株式会社コスパ】《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》グッズ情報

・描き下ろし GA文庫ヒロイン A3キャラファイングラフ 20th Anniversary Ver. 19,800円(税込)

・描き下ろし F6キャンバスアート 20th Anniversary Ver. 各6,050円(税込)

11種／

『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』 椎名真昼

『俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる』夏川真涼

『ゴブリンスレイヤー』女神官

『処刑少女の生きる道』メノウ

『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました』アズサ

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』ヘスティア

『天才王子の赤字国家再生術～そうだ、売国しよう～』ニニム・ラーレイ

『のうりん』木下林檎

『這いよれ！ニャル子さん』ニャル子

『ひきこまり吸血姫の悶々』 テラコマリ・ガンデスブラッド

『落第騎士の英雄譚』ステラ・ヴァーミリオン

その他「GA文庫作品」の関連商品を多数ラインナップ！

※「GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP」の先行販売商品は後日一般販売予定となります。

※描き下ろしA3キャラファイングラフ及び各キャラのF6キャンバスアートの現地先行予約においても

商品を2,000円(税込)ご購入ごとに購入特典をランダムに1枚を商品発送する際に同梱でおつけいたします。

※先行予約商品に関して変更になる場合がございます。

※商品に関するお問い合わせについては「注意事項」内の「お問い合わせについて」をご覧ください。

◆《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》特典情報

【株式会社コスパ】《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》特典情報購入特典 ／ ポストカード(全13種)

物販会場にて、商品を2,000円(税込)ご購入ごとに【ポストカード(全13種)】を1枚プレゼントいたします。

※絵柄はランダム配布となります。

※描き下ろしA3キャラファイングラフ及び各キャラのF6キャンバスアートの現地先行予約においても商品を2,000円(税込)ご購入ごとに購入特典をランダムに1枚を商品発送する際に同梱でおつけいたします。

※なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

[注意事項]

〇お問い合わせについて

『GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP』に関連するすべてのお問い合わせは

「タブリエ・マーケティング株式会社（以下「当社」という）」にて対応いたします。

各催事場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※お問い合わせ対応は『GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP』のみとなります。

そのほかのすべての催事は各担当窓口が異なりますので、それぞれの催事にお問い合わせください。

〇お問い合わせに関するご注意

※『GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP』の品切商品や再入荷情報については催事X(@TLM_event_info)でお知らせいたします。

・ご質問への回答は、基本的にメール受信から3営業日内に返信予定です。

(営業時間：平日10-16時 ※土日祝休業)

・お問い合わせ内容によっては、お時間を頂戴する場合やご返答を差し上げられない場合がございます。

あらかじめご了承ください。

・お客さまの個人情報は当社プライバシーポリシーに基づいて厳重に管理いたします。

・当社からの回答は、お客さま個人に向けた内容でございます。

当社の許可なく回答内容の一部分または全体を転用することはご遠慮ください。

・お問い合わせが多い内容は、特設サイトまたは催事X（@TLM_event_info）の告知をもってご返信に代えさせていただく場合がございます。

このほか詳細につきましては、《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》

特設ページ「お問い合わせについて」よりご確認ください。

◆関連リンク

・《GA文庫20周年記念×アトレ秋葉原 POP UP SHOP》特設ページ

┗ https://www.cospa.com/special/ga20th-anniversary-akihabara/(https://www.cospa.com/special/ga20th-anniversary-akihabara/?utm_id=v2jnczry&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260305ga20thpopup&utm_content=akihabara)

・催事X ： @TLM_event_info

会場の品切商品や再入荷情報については、催事X（旧Twitter）でお知らせいたします。

┗ https://x.com/TLM_event_info

◆権利表記

(C)SB Creative Corp. All rights reserved.

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

