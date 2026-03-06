VINYL GALLERY vol.121 Rob Kidney Solo Exhibition 「SUNSHINE SUNDAY」2026年3月7日（土）～3月23日（月）

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、JR東京駅改札内・グランスタ東京にて運営する「VINYL」にて、VINYL GALLERY vol.121 Rob Kidney Solo Exhibition 「SUNSHINE SUNDAY」を、2026年3月7日（土）～3月23日（月）の会期にて開催いたします。




特設サイト：https://kenelephant.co.jp/vinyl/posts/72279/



本展は、鮮やかな色づかいと大胆なタッチで描かれたチャーミングでユニークなキャラクターたちを生み出す、英国/ブライトン出身のペインターアーティスト・Rob Kidney（ロブ・キドニー）氏と、ケンエレファント運営のVINYL GALLERYによる3度目の共同企画となります。





※ソフビ作品「SUNDAY BEAR」　ワンオフ

今回の主人公であるサンデー・ベアは、晴れ渡る日曜に自慢の愛車で近所を走り回り、通りすがりの友だちに手を振りながら笑顔を届けるロマンチストなクマのキャラクターです。



展示作品は、そんなサンデー・ベアの穏やかで幸せに満ちた日常を表現したペイントアートを中心に展開。




また、ケンエレファントのソフビブランド「中空工房」とのコラボレーションソフビ第2弾を店頭で販売するほか、今回のためにアーティスト自身で制作されたワンオフソフビ作品もご用意しております。



サンデー・ベアの世界観を、平面作品と立体作品の両面からお楽しみいただける内容となっております。



展示の詳細につきましては、VINYL公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/vinylgallery_tokyo/）にて随時ご案内してまいります。



なお、店舗に加え、2026年3月13日（金）10時より、公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」：（https://kenelestore.jp/）でも作品やグッズをご購入いただける予定です。




【VINYL GALLERY vol.121 Rob Kidney Solo Exhibition 「SUNSHINE SUNDAY」 開催概要】



■会期：2026年3月7日（土）～3月23日（月）


■会場：VINYL GALLERY（〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR 東日本東京駅構内 1F グランスタ東京内）


■アーティスト　Rob Kidney / ロブ・キドニー


英国・ブライトン出身のペインター。ブライトン大学イラストレーション科卒業。現在は東京を拠点に活動。


鮮やかな色と力強い手描きのラインを駆使したユニークなキャラクターアートを得意とし、音楽、ファッション、インテリア雑貨など様々な分野にイラストを提供。2012年より、東京・田端にあるギャラリーWISH LESSのオーナーとして、国内外の作家の展覧会キュレーションも行う。


https://www.instagram.com/rob_kidney/



■営業時間：平日・土曜 8:00～22:00 / 日・連休最終日の祝日 8:00～21:00


※翌日が休日の場合は22:00まで営業いたします。


※入場無料


※会期中無休


※展示最終日3月23日(月)にギャラリースペースのみ19:00にクローズいたします。


※店舗に加え、2026年3月13日（金）10時より、公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」：（https://kenelestore.jp/）でも作品やグッズの販売を予定しております。



【VINYLについて】


“何だかわからないけど、気になってしょうがない。”アートを展開する美術雑貨店で、訪れるたびに五感を刺激するアイテムとの出会いをお楽しみいただけます。また、併設するギャラリーでは約2～3週間ごとに展示内容が入れ替わり、国内外のさまざまなアーティスト／作家の個展やグループ展を開催。東京駅構内という立地を最大限に活かし、年中無休の世界一面白いギャラリーを目指しています。



・VINYL


Instagram：https://www.instagram.com/vinyl_tokyo/


X：https://x.com/VinylTokyo



・VINYL　GALLERY


Instagram：https://www.instagram.com/vinylgallery_tokyo/


※VINYLに併設しているギャラリー。展示情報やアーティストの作品を紹介します。



【株式会社ケンエレファントについて】


・所在地：〒101-0064　東京都千代田区神田猿楽町2-1-14　A＆Xビル4Ｆ


・代表取締役社長：石山 健三


・設立：2000年2月9日


・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営　ほか


・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp


・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff


・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/