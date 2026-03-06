【Ur.Salon】石和温泉「別邸 花水晶」に高機能ドライヤー＆シャワーヘッドを導入｜バスタイムの“セルフケア時間”でウェルネス滞在を実現

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区、代表取締役：関沢 康寛）は、ライフビューティーブランド「Ur.Salon（ユアサロン）」が展開する「プレミアムビューティ ドライヤー01」、「プレミアムビューティ モイストバブル」の2製品を、山梨県富士山石和温泉郷の旅館「別邸 花水晶」に導入いただいたことをお知らせいたします。この導入は、温泉入浴と滞在体験を連動させた“ウェルネス滞在価値”向上の一環として実施されたもので、入浴中のシャワー体験から入浴後のヘアケアまでのセルフケア環境を整備することで、滞在全体の満足度を高める取り組みです。

導入の背景

近年、宿泊体験には単なる休息や観光にとどまらず、心身を整える“滞在価値”そのものの向上が求められています。「別邸 花水晶」では、2019年のリニューアルを機に、コロナ禍の社会環境の変化を受けてオールインクルーシブを導入し、非接触で安心して過ごせる“おこもり宿”という新たな滞在スタイルを推進されてきました。こうした中で、入浴後のリラックスした時間をより快適に過ごすための環境づくりにも注力されており、当社としても宿泊施設におけるセルフケア体験の質向上に貢献したいという考えから、使用感と空間調和性を兼ね備えた「Ur.Salon」製品をご提案し、このたびの導入に至りました。

支配人へのインタビュー

【直接触れる備品こそ、満足度を左右する重要な要素】

ドライヤーやシャワーヘッドはお客様が必ず使用される設備であり、その使用感そのものがサービスの付加価値になると実感しています。「Ur.Salon」の製品は性能だけでなく、落ち着いたデザインが館内の雰囲気に自然に馴染み、空間全体の質を高めてくれました。設置後はお客様から製品について尋ねられることも増え、反響の高さを感じています。

【満足度と経営合理性を両立できる点が導入の決め手】

高性能な美容機器は数多くありますが、当館が重視したのは“提供したい体験価値と価格のバランス”です。「Ur.Salon」は上質な使用感を備えながら導入しやすい価格帯で、オールインクルーシブの考え方とも親和性が高く、投資としても納得感がありました。お客様満足と運営面の両立を実現できる設備だと考えています。

【サービス品質向上を目指す宿にこそ提案したい選択肢】

他の旅館経営者の方々にお勧めするとすれば、「お客様満足度」と「経営的合理性」のバランスが非常に優れている点をお伝えしたいです。実際に導入してみて、シャワーヘッドの心地よさは従業員も驚くほどで、使用感の良さがそのまま付加価値につながっていると感じています。さらに、節水効果が期待できる点や導入しやすい価格帯であることも、経営視点では大きな魅力です。万人に使いやすく、仕上がりにも満足できる設備として、サービス価値を高めたい宿にとって有力な選択肢になると思います。

館内での導入風景

【空間に自然に溶け込む設えで、湯上がりまで続く心地よさ】

大浴場の洗い場には、落ち着いた空間に調和するデザインのシャワーヘッド「プレミアムビューティ モイストバブル」を設置。石調の内装ややわらかな照明と自然に馴染み、設備が主張しすぎることなく、従来の雰囲気を保ちながら快適性を高めています。実際の入浴動線の中で違和感なく使用できる配置とすることで、湯上がりのひとときまで心地よく過ごせる環境を整えました。機能性の向上だけでなく、視覚的な統一感にも配慮し、滞在全体の質感をさりげなく引き上げる設備として活用されています。

【湯上がりの時間を、上質なセルフケアへ】

洗面スペースには、落ち着いた色味の内装と調和するドライヤー「プレミアムビューティ ドライヤー01」を設置。木目を基調とした鏡まわりややわらかな照明と自然に馴染み、空間の雰囲気を損なうことなく、さりげなく質感を高めています。入浴後すぐに手に取れる位置に配置することで、湯上がりのリラックスした時間をそのまま心地よいヘアケアへとつなげる導線を実現。機能性だけでなく、視覚的な統一感にも配慮することで、滞在全体の体験価値をより豊かなものにします。

導入商品

「プレミアムビューティ ドライヤー01」

速乾性と髪へのやさしさを両立したヘアドライヤーです。最大約2.3㎥/分の大風量により根元から素早く乾かし、遠赤外線による低温速乾設計で熱ダメージを抑えながら髪をしっかりドライ。さらにプラスイオンとマイナスイオンを同時に放出するダブル補修イオン機能により、キューティクルを整え、まとまりのある艶やかな髪へ導きます。軽量コンパクト設計と折りたたみハンドルを採用し、日常使いはもちろん旅行先でも使いやすい仕様。毎日のドライ時間を、髪と頭皮を整えるセルフケアのひとときへと変える美容家電です。

■商品URL：https://ursalon.jp/products/ur-pbd-wh-wp01

「プレミアムビューティ モイストバブル」

超微細なナノバブルを大量発生させ、通常のシャワーでは届きにくい毛穴汚れや皮脂をやさしく洗い流す高機能シャワーヘッドです。部位やシーンに合わせて使い分けできる6段階の水流モードを搭載し、全身はもちろん背中や頭皮ケアにも活躍。快適な水圧を保ちながら最大60％の節水設計で、毎日の水道・ガス代の節約にもつながります。軽量ボディで取り回しやすく、いつものバスタイムを手軽にアップデートできるのも魅力です。

■商品URL：https://ursalon.jp/products/ur-pmb-sv-xp

「別邸 花水晶」について

「別邸 花水晶」は、山梨県笛吹市・石和温泉に位置する温泉旅館です。落ち着いた和モダン空間と季節の食材による料理、肌当たりのやさしい湯が特長で、“自分時間を大切にする滞在体験”を提供しています。

■所在地：〒406-0024 山梨県笛吹市石和町川中島1607-242

■連絡先

・TEL：055-244-2138

・FAX：055-244-2139

■URL：https://isawa-hanasui.com/

Ur.Salon ブランドコンセプト

あなたらしい美を、あなたのそばに。

美容は、誰かに合わせるものではなく、

自分らしさを楽しむもの。

Ur.Salonは、最新のケアを毎日に寄り添う形で届けます。

続けるたびに、新しい自分との出会いが待っている。

そこは、あなただけの“お家サロン”。

Ur.Salon

関連プレスリリース

●【Ur.Salon】水を変えるだけで、美しさは目覚める。『プレミアムビューティ モイストバブル』を発売開始｜高機能シャワーヘッド

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000219.000036491.html

●【Ur.Salon】夏の男の頭皮臭に新提案。大人気ドライヤーからNewカラー登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000239.000036491.html

●【Ur.Salon】新生活の身支度をスマートに。速乾×コンパクトな「ジェットモンスターマイクロドライヤー02」新色のブラック発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000309.000036491.html

Ur.Salonの公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/ursalon_official

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp