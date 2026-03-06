【佐賀・基山】学校から地域へ。クリエイティブ拠点「VIVISTOP TOMEIKAN」開放3月、障害者アート集団「PICFA」とコラボし巨大壁画をライブ制作！

学校法人 東明館学園

東明館中学校・高等学校（所在地：佐賀県三養基郡基山町）は、校内のクリエイティブラーニングスペース「VIVISTOP TOMEIKAN（ヴィヴィストップ トウメイカン）」を、2026年度より地域の児童・生徒へ向けて一般開放いたします。 つきましては、そのキックオフおよび2025年度の活動成果報告として、2026年3月12日（木）～19日（木）14:00~16:00の時間帯に展覧会イベントを開催いたします。特に19日（この日のみ13:00~）は、基山町を拠点に世界で活躍する障害者アート集団「PICFA（ピクファ）」をゲストに迎え、生徒と共に施設内の壁へ巨大アートを描くライブペインティングを実施します。

■ ニュースのポイント

【地域開放】

2026年度より、東明館内のVIVISTOPを地域の子供たちへ無料開放。「モノづくり」だ けでなく「コトづくり（起業・地域課題解決）」の拠点へ。

【PICFAコラボ】

3月19日、アート集団「PICFA」と生徒が共創し、VIVISTOPの壁を彩るウォールアート を制作。

【成果発表】

3Dプリンターやレーザーカッターを駆使した、生徒たちのユニークな作品群を展示。

■ 地域開放キックオフイベント開催概要

地域開放のスタートを彩るイベントとして、今年度VIVISTOP TOMEIKANで活動してきた生徒たちによる成果報告会・展示会を行います。

日程： 2026年3月12日（木）～19日（木）

場所： 東明館中学校・高等学校内「VIVISTOP TOMEIKAN」

内容：

- 活動成果展示： 生徒が授業や放課後に制作した作品の展示・プレゼンテーション。- 【19日限定】PICFA × 東明館 ライブペインティング： 基山町のきやま鹿毛病院内に拠点を持つ障害者就労継続支援B型事業所「PICFA」のアーティストと本校生徒がコラボレーション。VIVISTOP TOMEIKAN内の壁面に、ダイナミックな絵を描き上げます。「多様な個性が混ざり合い、新しい価値を生む」というVIVISTOPの理念を体現するアートパフォーマンスです。

＜報道関係の皆様へ＞

両日ともに、生徒へのインタビューや制作風景の撮影が可能です。特に19日の壁画制作は、映像・写真映えする熱気あるシーンとなりますので、ぜひご取材をご検討ください。

■ VIVISTOP TOMEIKAN 地域開放の詳細（2026年度～）

2025年度の発足以来、校内利用に限定していたVIVISTOP TOMEIKANを、次年度より地域の「モノ×コトづくり」拠点として開放します。

目的： 基山町から「起業家」「チェンジメーカー」を輩出する

対象： 地域の児童・生徒（詳細は後日発表）

特徴：

利用料無料： 会員登録制（VIVITAアカウント）で、基本無料で利用可能。

全国連携： アカウントがあれば、VIVISTOP HAKATA（福岡）など全国・世界のVIVISTOPを利用可。

活動内容： プロ仕様の機材を用いた制作活動に加え、町おこしや環境問題に取り組むプロジェクトのハブとして機能します。

【協力パートナー：PICFA（ピクファ）について】

佐賀県基山町の「きやま鹿毛病院」内にある、障害者就労継続支援B型事業所。知的障害や自閉症などの障害のあるメンバーが、アート活動を仕事として行っています。その独創的な作品は多くの企業商品や公共空間に採用され、全国的に注目を集めています。

URL： https://picfa-shop.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

学校法人東明館学園 東明館中学校・高等学校

担当：濱崎（ハマサキ）・山元（ヤマモト）

住所：〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町宮浦683

TEL：0942-92-5775(#)

Email：kouhou@tomeikan.ed.jp

URL： https://www.tomeikan.ed.jp/