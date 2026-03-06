プレサンス「京都烏丸」マンションサロン、空間構成を見直し リニューアルオープン

株式会社プレサンスコーポレーションプレサンス「京都烏丸」マンションサロン エントランス 2026年1月6日 撮影

株式会社プレサンスコーポレーションは、京都市中京区に構えるプレサンス「京都烏丸」マンションサロンを、2026年1月15日（木）にリニューアルオープンいたしました。



プレサンス「京都烏丸」マンションサロンは、マンションに関する情報提供およびご相談の場として運営してきました。

今回のリニューアルでは、内装や空間の使い方を中心に見直しを行い、落ち着いてお話しいただける環境を整えています。



空間全体は、明るさや動線に配慮した構成としています。

ゲストルーム、プライベートルーム、ウェイティングブースなど、用途に応じて使い分けができるよう整理しました。

プライベートルーム 2026年1月6日 撮影ウェイティングブース 2026年1月6日 撮影

また、サロン内には用途に応じて利用できる4つのゲストルームを設けています。

各ゲストルームには「雅」「葵」「響」「凛」の名称を設定し、内装や素材のトーンに違いを持たせています。

ゲストルーム 雅 2026年1月6日 撮影ゲストルーム 葵 2026年1月6日 撮影廊下 2026年1月6日 撮影

ご商談やご相談の内容、人数に応じて使い分けができるよう構成しており、周囲を気にせずお話しいただける環境に配慮しています。



マンションサロンは、住まいに関する情報提供やご相談を行う場として運営しています。

今回のリニューアルを機に、これまで以上に落ち着いた環境のもとでご相談いただける場として運営してまいります。



【マンションサロン 概要】

・名称：プレサンス「京都烏丸」マンションサロン

・住所：京都市中京区六角通烏丸東入堂之前町254 WEST18 2階

・電話番号：0120-699-998



【会社概要】

〈株式会社プレサンスコーポレーション〉

株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2025年には、近畿圏で16年連続、名古屋市内で15年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。さらに、2025年の全国分譲マンション供給戸数ランキングにおいても第1位を獲得し、全国トップの実績を誇ります。

URL：https://www.pressance.co.jp/

〈株式会社プレサンス住販〉

株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。

URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/