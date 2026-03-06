【春メニュー開始】夕食はベニズワイガニ食べ放題、函館・道南グルメが楽しめるバイキング

野口観光マネジメント株式会社夕食バイキングの主役「ベニズワイガニ」

野口観光マネジメント株式会社 湯元 啄木亭（北海道函館市湯川町1-18-15/執行役員 総支配人 池田 恭太）は全198室のお部屋で皆様をお出迎え致しております。

春メニューからベニズワイガニが登場

2026年3月1日（金）より、バイキングメニューを一新いたしました。

夕食バイキングの主役はベニズワイガニ。バイキング形式のため、思う存分お楽しみいただける食べ放題で提供いたします。

そのほかにも、焼いて楽しむジンギスカンや、炊きたてを味わうイカの釜めしなど、函館・道南のグルメをご用意。北海道ならではの味覚を存分にお楽しみいただけます。

焼いて楽しむジンギスカンデザートには函館牛乳を使用したソフトクリームを

ファミリー旅行向け、春のお得なプランも販売開始

また、2026年3月3日（火）より、春のファミリー旅行向けプランの販売を開始いたしました。

本プランでは、小学生および幼児のお子様料金が半額となるほか、大人の方には60分の無料飲み放題が付くお得な内容となっております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19483/table/1891_1_87ce81e1b2b7cbc299e3d77861833785.jpg?v=202603060651 ]

是非、春のファミリー旅行は湯元啄木亭へお越しくださいませ。

次の函館旅行は是非啄木亭へ