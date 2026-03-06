【ピエール・エルメ・パリ】ハートをまとった期間限定パティスリー

PH PARIS JAPON 株式会社

ピエール・エルメ・パリ「ヤサミン クール メレ」

ピエール・エルメ・パリは、2026年3月14日（土）までの期間限定で、ピエール・エルメ・パリ 青山および一部の直営ブティックにて、ハートをモチーフとした華やかなパティスリー（生ケーキ）を展開しています。


https://www.pierreherme.co.jp/product/15922



ヤサミン クール メレ ＜新作＞

ジャスミン、マンゴー、グレープフルーツが調和した新作パティスリー。


ほろ苦いグレープフルーツのジュレが、まろやかな甘さのマンゴーのコンポート、上品なジャスミン風味クリームの甘美なハーモニーを引き立てています。



税込価格 4,536円






クール ミロワール イスパハン



爽やかなフランボワーズと、華やぐライチ、ローズクリームが重なり合い、甘酸っぱさと高揚感に満ちたハーモニーを奏でます。


ピエール・エルメを代表する「イスパハン」の完璧なハーモニーを堪能いただけるハート形のパティスリーです。



税込価格 4,212円







クール フレジエ



ピエール・エルメ・パリのフレジエは、ピスタチオとアーモンドのほんのり香ばしい風味が、イチゴのほどよい酸味を一層際立たせています。ピスタチオグリーンとイチゴの切り口の淡い色のコントラストも春の訪れを感じさせる、フレッシュなケーキです。



税込価格 4,212円






■2026年3月14日（土）まで、ピエール・エルメ・パリ 青山および以下のピエール・エルメ・パリ直営ブティックにて販売中です。


【東京】青山・伊勢丹新宿・日本橋三越・グランスタ東京・西武池袋・渋谷ヒカリエ ShinQs・松屋銀座【神奈川】そごう横浜【千葉】そごう千葉


＊取扱商品は店舗により異なります。詳細は各ブティックまでお問合せください。



ピエール・エルメ・パリ


公式オンラインブティック　https://www.pierreherme.co.jp


公式インスタグラムアカウント　https://www.instagram.com/pierrehermejpofficial/


国内ブティック　https://www.pierreherme.co.jp/boutique/



ピエール・エルメ・パリ 青山　TEL：03-5485-7766