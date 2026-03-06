【大阪の車選びが変わる】頭金0円で新車に乗れる「D-Plus」が岸和田に誕生！東海15店舗展開の急成長専門店がついに関西初上陸

ディープラス株式会社

東海地区で新車の格安カーリース、車検・整備、車両販売を展開するディープラス株式会社（本社：愛知県名古屋市中区栄／代表取締役：苅谷 大作）は、2026年2月27日（金）、大阪府岸和田市にカーリース専門店「D-Plus 岸和田店」をオープンいたしました。

同店は16店舗目となり、当社にとって関西エリア初出店となります。

詳細は公式サイト：（https://d-plus.com/）でご覧いただけます。

■ 店舗概要

店舗名：D-Plus岸和田店

所在地：〒596-0808 大阪府岸和田市三田町３０４－１

オープン日：2025年2月27日

営業時間：10:00～19:00

定休日：火曜日・水曜日

【ディープラス】岸和田店情報を見る :https://d-plus.com/shop/shop_kishiwada/

オープンの背景・目的

近年、クルマの持ち方に対する価値観は大きく変化しています。

物価上昇や生活スタイルの多様化を背景に、頭金や維持費などの負担を抑えながら、計画的にクルマを利用したいというニーズが高まっています。

こうした時代の変化を受け、当社は新車カーリースという選択肢をより身近なものにするため、関西エリアへの初進出を決定。ファミリー層や若年層を中心に、幅広いお客様のカーライフを支える拠点として「D-Plus 岸和田店」を開設いたしました。

◆なぜ、岸和田店を新店舗としてグランドオープンしたのか？

関西圏の中でも岸和田市は、ファミリー層の比率が高く、日常生活における自動車利用ニーズが根強いエリアです。通勤・通学・買い物・レジャーなど、生活動線の中でクルマが欠かせない地域特性を持っています。

「D-Plus 岸和田店」では、購入前の資金相談から契約後の車検・メンテナンスまでを一貫してサポートする体制を整え、地域密着型モデルを展開します。

単なる販売拠点ではなく、カーライフを継続的に支える“相談型店舗”として、“初めてのカーリース”層の獲得を目指します。

◆なぜ今、カーリースが求められているのか？

近年、車の持ち方に対する考え方が変化し、「所有」よりも「利用」を重視する人が増えています。

カーリースは、頭金などの初期費用を抑え、月々定額で利用できる点が特徴で、家計管理がしやすい仕組みです。

また、税金や車検、メンテナンス費用を含めたプランが多く、突発的な出費を抑えられることも支持される理由の一つです。突発的な出費を抑えながら新車に乗れる仕組みは、現代の消費スタイルに適した合理的な選択肢として注目されています。

◆ディープラスのカーリースが選ばれる理由

ディープラスのカーリースは、定額料金で車を利用できる“わかりやすい定額制”を徹底。

税金や車検、メンテナンス費用などがすべて含まれているため、毎月の支出を安定させることができ、家計管理がしやすい点が魅力です。

さらに、豊富な車種から選べる点や、東海・関西エリアに1店16舗を展開する実店舗での対面サポートが受けられることも大きな強みです。実車の確認や試乗、メンテナンスに関する相談など、オンラインだけでは得られない安心感を提供しています。

店舗の特徴・サービス内容

D-Plus岸和田店の店内D-Plus岸和田店の展示車

「D-Plus岸和田店」では、月々定額で新車に乗れるカーリースプランを中心に、頭金0円・車検・税金コミコミの安心メニューにこだわり、お客様のライフスタイルに合わせた車選びをサポートします。

明るく開放感のある店舗デザインと、プライバシーにも配慮した相談スペースを通じて、初めての方でも安心してご相談いただける空間を演出。

さらに、ご来店予約制度やスピーディな審査対応などのサービスを展開し、ご成約キャンペーンなども定期的に開催予定です。

オープン記念キャンペーン大決算 開催

関西1号店オープンを記念し、ディープラスでは「大決算セール」を開催いたします。

最大の目玉は、台数限定の特選目玉車。

人気車種を、オープン特別条件でご用意いたしました。

関西進出の第一弾として、価格・条件ともに本気のラインアップで展開いたします。

さらに、当日ご成約いただいたお客様には、総額20万円相当の人気装備（社外ドアバイザー、ガソリン満タン納車、フロアマット）をプレゼント。

加えて、スマホ連動ディスプレイオーディオもプレゼントいたします。

（※ゴールド・シルバーいずれかのメンテナンスパックにご加入のお客様が対象となります）

イベント情報を見る :https://d-plus.com/ad-osaka1/

■ 来店記念プレゼント

さらにオープンを記念して、ご来店いただいたお客様全員に、ディープラスオリジナルの記念品をプレゼントいたします。

オリジナルキットカット、オリジナルトイレットペーパー、オリジナルタンブラーなど、ここでしか手に入らないアイテムをご用意しております。

（※なくなり次第終了となります）

開催期間：2026年2月27日（金）～2026年3月30日（月）

この機会にぜひ「D-Plus岸和田店」へお越しください！

関西から全国へ。2030年、全国展開へ加速

ディープラス株式会社は、『D-Plus 岸和田店』を関西1号店として位置づけ、これを起点に関西圏での店舗展開を加速してまいります。

2030年には全国展開を視野に入れ、地域密着型ネットワークの構築を推進。

カーリースという新しいクルマの持ち方を、より一般的な選択肢として社会に定着させることを目指します。

さらに、デジタル技術の活用やサービスの多様化を進め、利便性と安心を両立したカーライフの提供を実現してまいります。

代表者コメント

ディープラス株式会社／代表取締役 苅谷 大作

「このたび『D-Plus 岸和田店』をオープンできましたことを、大変うれしく思っております。

私たちは価格の透明性と安心感を武器に、関西エリアでも“新しいクルマの選び方”を広げていきたいと考えています。

地域に根ざしながら、確かなサービス品質で信頼を築いてまいります。」

■ディープラス株式会社とは

ディープラス株式会社は、愛知県拠点とし、月々コミコミのカーリースや車の販売、整備やメンテナンス、車検など車に関する業務を中心に、創立から拡大を続けてまいりました。

「サービスを通じて社員とお客様の幸せに挑戦する」という企業理念を掲げ、これからも人と人のつながりを大切にし、個人様や企業様を問わず多くの方々に喜んで頂けるよう、全力で邁進してまいります。

■会社概要

会社名 ディープラス株式会社

代表者 代表取締役 苅谷 大作

従業員数 197名(パートアルバイト含む(2025.04現在)

事業内容 カーリース、車検、板金、買取、レンタカー

事業所 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄5丁目13番21号パネ協名古屋センタービル4階

店舗数 16店舗 (2026年2月時点)

リースサービスサイト：https://d-plus.com/

ディープラス株式会社HP :https://www.d-plus.info/

＜ 本件に関する報道関係者お問い合わせ先 ＞

ディープラス株式会社広報担当：飯島 来南

TEL: 052-265-7108 MAIL: d-marketing@d-plus.info FAX：052-265-7168