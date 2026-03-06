好きになる瞬間はいつ？20代・30代が異性にドキッとする瞬間と、店員への態度による好感度の変化
■ 調査背景（恋愛心理・恋愛心理学の視点から）
恋愛における「冷める瞬間（レッドフラッグ）」に関する議論は多い一方で、
「好きになる瞬間(https://yoitoki.jp/ja/blog/7b945458-bdc5-4614-bf9f-d316441bf33f)」や、思いがけず「ドキッとする瞬間」（急に魅力を感じる瞬間）については、データとして十分に整理されていません。
そこで、社会人の出会いがオンライン化し、マッチングアプリ疲れが語られる今、Yoitokiは全国の独身男女（25～34歳）を対象に、次の点を調査しました。
- 異性の行動で「ドキッとする瞬間」はあるか（好きになる瞬間の実態）
- どんなモテる行動が好感度を上げるのか
- 特に「店員への態度」が恋愛印象に与える影響
- その瞬間が「真剣交際」や関係の進展にどう作用するか
本レポートは、日本人の恋愛心理(https://yoitoki.jp/ja/blog/renainou-test-love)の変化と、「外見より行動が評価される」傾向を可視化します。
＜主な調査結果（要点）＞
- 62.4％が「何気ない行動で突然惹かれた経験がある
- 店員への態度（礼儀・優しさ）が上位トリガー（約35％）
- 31％が「気まずい場面で冷静に対応した姿」に惹かれた
- 女性は男性より「感情知性・社会性（人への敬意）」に反応しやすい
- 42.3％が「その瞬間をきっかけに真剣交際への本気度が高まった」
■ 外見より「態度・安定性」を重視する恋愛傾向（日本の背景）
公的調査では、結婚相手に求める要素として「優しさ」「性格の安定」「相互尊重」が重視される傾向が示されています。
この傾向は、恋愛心理学でいう「安全基地（安心感）」「信頼形成（信用できる行動）」と整合し、
日本の恋愛心理が “見た目”より“日常の振る舞い”に結びつきやすいことを示唆します。
■ 調査テーマ１.：異性の行動で「ドキッとする瞬間（好きになる瞬間）」はあるか？
25～34歳の独身男女に質問：
「小さな行動や態度で、突然相手に惹かれた経験はありますか？」
- 62.4％が「ある」
- 女性の回答率が男性より高い傾向
つまり、
恋愛は「決定的なイベント」より、
マイクロ行動（ささいな振る舞い）で進むことが多いと言えます。
■ 調査テーマ２.：モテる行動の第1位は「店員への態度」
35％が回答：店員や他人への優しさが、恋愛の好感度を大きく左右
最も印象に残ったドキッとする瞬間（上位）：
- 店員への態度（礼儀・優しさ／他人への配慮） - 約35％
- トラブル時に冷静に対応する姿 - 約31％
- 頼まれていない配慮・気遣い - 約22％
- 会話での知性・論理性 - 約18％
- 自信があるが傲慢でない態度 - 約15％
この結果は、いわゆる「モテる行動(https://yoitoki.jp/ko/blog/5cbb3de9-5719-4f44-bce5-a68121627ebb?ch=yoitokiblog)」が、
外見や派手さより “社会性（人への敬意）”に寄っていることを示します。
■ 調査テーマ３.：ギャップ萌えの心理とは？
「ギャップ萌え(https://yoitoki.jp/en/blog/sashisuseso-homeru-psychology?ch=yoitokiblog)」とは、意外性が信頼と親密さを加速させる現象
本調査では、恋愛心理としてのギャップ萌えも確認されました。
ギャップ萌えとは、想定と違う“良い一面”が見えたときに魅力が増幅する現象を指します。
直接的なやりとりで好感度が上がった瞬間：
- 28％「小さな話を覚えてくれていた」
- 24％「真剣に話を聞いてくれた」
- 19％「支払い・段取りを自然にこなした」
- 14％「予想外の弱さや素直さを見せた（ギャップ萌え）」
派手な演出より、自然な有能さ＋さりげない誠実さが、
「好きになる瞬間」を生む要因になっています。
■ 調査テーマ４.：その瞬間は関係性を変えたか？
「惹かれた瞬間の後、関係はどうなりましたか？」
- 42.3％：関心が強まった
- 27.8％：真剣交際対象として見始めた
- 18.5％：告白や関係の明確化につながった
- 11.4％：変化なし
小さな行動が、恋愛の方向性を加速させる可能性が高いことが分かります。
■ 30代の出会い（マッチングアプリ 30代）で重要になる“評価軸”
近年、30代 マッチング アプリ(https://yoitoki.jp/ja/blog/90b24c8d-3ca7-44b5-b83b-f455fcc04209?ch=yoitokiblog)利用者では、単なる「会える」より、
信頼できる人かどうかを判断する行動観察が増えています。
そのため、検索でも、
- マッチング アプリ 30代
- マッチング アプリ おすすめ 30代
といったニーズが高まり、選ばれる基準は「相性」だけでなく、
店員への態度のような“日常の人間性”へと移っています。
■ なぜこの調査が注目されるのか（ニュース性）
現代の恋愛は「マッチングアプリ疲れ」や不信感が語られがちです。
しかし本調査は、逆に “好感度が上がる瞬間”に焦点を当てた希少なデータです。
結論として、
外見よりも「他人への優しさ」「冷静さ」「誠実な配慮」が、
長期的な関係の入口として評価される傾向が強まっています。
■ Yoitokiコメント
「突然のときめき（ドキッとする瞬間）は、相手の“恋愛価値観”ではなく、
自分が無意識に重視している“信頼の条件”を映し出します。
30代の出会いでは特に、店員への態度(https://yoitoki.jp/ja)のような“日常の誠実さ”が、真剣交際の判断材料になりやすい傾向があります。」
Yoitokiは、価値観・行動特性に基づく相性設計で、
“瞬間の魅力”を“長期の相性”へ繋げる出会いを支援します。
■ 調査概要
- テーマ：独身男女の「好きになる瞬間／ドキッとする瞬間」
- 地域：全国
- 対象：25～34歳 独身男女
- 方法：インターネット調査パネル
- サンプル数：600名（男女ほぼ均等）
- 実施時期：2026年
分析：Yoitoki Research & Insights
※数値は四捨五入のため合計が100％にならない場合があります。
■ Yoitoki（ヨイトキ）について
Yoitoki（ヨイトキ）は、曖昧さより明確さを重視する大人のためのマッチングアプリです。
30代の出会いにも適した設計として、
- AIによる価値観・行動ベース相性分析
- 交際前の期待値すり合わせ
- プライバシー重視設計
- 実際の出会いに繋がる導線
を提供しています。