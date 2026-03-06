好きになる瞬間はいつ？20代・30代が異性にドキッとする瞬間と、店員への態度による好感度の変化

■ 調査背景（恋愛心理・恋愛心理学の視点から）

OLA PARTY JAPAN株式会社

恋愛における「冷める瞬間（レッドフラッグ）」に関する議論は多い一方で、

「好きになる瞬間(https://yoitoki.jp/ja/blog/7b945458-bdc5-4614-bf9f-d316441bf33f)」や、思いがけず「ドキッとする瞬間」（急に魅力を感じる瞬間）については、データとして十分に整理されていません。

そこで、社会人の出会いがオンライン化し、マッチングアプリ疲れが語られる今、Yoitokiは全国の独身男女（25～34歳）を対象に、次の点を調査しました。

- 異性の行動で「ドキッとする瞬間」はあるか（好きになる瞬間の実態）- どんなモテる行動が好感度を上げるのか- 特に「店員への態度」が恋愛印象に与える影響- その瞬間が「真剣交際」や関係の進展にどう作用するか

本レポートは、日本人の恋愛心理(https://yoitoki.jp/ja/blog/renainou-test-love)の変化と、「外見より行動が評価される」傾向を可視化します。

＜主な調査結果（要点）＞- 62.4％が「何気ない行動で突然惹かれた経験がある- 店員への態度（礼儀・優しさ）が上位トリガー（約35％）- 31％が「気まずい場面で冷静に対応した姿」に惹かれた- 女性は男性より「感情知性・社会性（人への敬意）」に反応しやすい- 42.3％が「その瞬間をきっかけに真剣交際への本気度が高まった」

■ 外見より「態度・安定性」を重視する恋愛傾向（日本の背景）

公的調査では、結婚相手に求める要素として「優しさ」「性格の安定」「相互尊重」が重視される傾向が示されています。

この傾向は、恋愛心理学でいう「安全基地（安心感）」「信頼形成（信用できる行動）」と整合し、

日本の恋愛心理が “見た目”より“日常の振る舞い”に結びつきやすいことを示唆します。

■ 調査テーマ１.：異性の行動で「ドキッとする瞬間（好きになる瞬間）」はあるか？

25～34歳の独身男女に質問：

「小さな行動や態度で、突然相手に惹かれた経験はありますか？」

- 62.4％が「ある」- 女性の回答率が男性より高い傾向

つまり、

恋愛は「決定的なイベント」より、

マイクロ行動（ささいな振る舞い）で進むことが多いと言えます。

■ 調査テーマ２.：モテる行動の第1位は「店員への態度」

35％が回答：店員や他人への優しさが、恋愛の好感度を大きく左右

最も印象に残ったドキッとする瞬間（上位）：

- 店員への態度（礼儀・優しさ／他人への配慮） - 約35％- トラブル時に冷静に対応する姿 - 約31％- 頼まれていない配慮・気遣い - 約22％- 会話での知性・論理性 - 約18％- 自信があるが傲慢でない態度 - 約15％

この結果は、いわゆる「モテる行動(https://yoitoki.jp/ko/blog/5cbb3de9-5719-4f44-bce5-a68121627ebb?ch=yoitokiblog)」が、

外見や派手さより “社会性（人への敬意）”に寄っていることを示します。

■ 調査テーマ３.：ギャップ萌えの心理とは？

「ギャップ萌え(https://yoitoki.jp/en/blog/sashisuseso-homeru-psychology?ch=yoitokiblog)」とは、意外性が信頼と親密さを加速させる現象

本調査では、恋愛心理としてのギャップ萌えも確認されました。



ギャップ萌えとは、想定と違う“良い一面”が見えたときに魅力が増幅する現象を指します。

直接的なやりとりで好感度が上がった瞬間：

- 28％「小さな話を覚えてくれていた」- 24％「真剣に話を聞いてくれた」- 19％「支払い・段取りを自然にこなした」- 14％「予想外の弱さや素直さを見せた（ギャップ萌え）」

派手な演出より、自然な有能さ＋さりげない誠実さが、

「好きになる瞬間」を生む要因になっています。

■ 調査テーマ４.：その瞬間は関係性を変えたか？

「惹かれた瞬間の後、関係はどうなりましたか？」

- 42.3％：関心が強まった- 27.8％：真剣交際対象として見始めた- 18.5％：告白や関係の明確化につながった- 11.4％：変化なし

小さな行動が、恋愛の方向性を加速させる可能性が高いことが分かります。

■ 30代の出会い（マッチングアプリ 30代）で重要になる“評価軸”

近年、30代 マッチング アプリ(https://yoitoki.jp/ja/blog/90b24c8d-3ca7-44b5-b83b-f455fcc04209?ch=yoitokiblog)利用者では、単なる「会える」より、

信頼できる人かどうかを判断する行動観察が増えています。

そのため、検索でも、

- マッチング アプリ 30代- マッチング アプリ おすすめ 30代

といったニーズが高まり、選ばれる基準は「相性」だけでなく、

店員への態度のような“日常の人間性”へと移っています。

■ なぜこの調査が注目されるのか（ニュース性）

現代の恋愛は「マッチングアプリ疲れ」や不信感が語られがちです。

しかし本調査は、逆に “好感度が上がる瞬間”に焦点を当てた希少なデータです。

結論として、

外見よりも「他人への優しさ」「冷静さ」「誠実な配慮」が、

長期的な関係の入口として評価される傾向が強まっています。

■ Yoitokiコメント

「突然のときめき（ドキッとする瞬間）は、相手の“恋愛価値観”ではなく、

自分が無意識に重視している“信頼の条件”を映し出します。

30代の出会いでは特に、店員への態度(https://yoitoki.jp/ja)のような“日常の誠実さ”が、真剣交際の判断材料になりやすい傾向があります。」

Yoitokiは、価値観・行動特性に基づく相性設計で、

“瞬間の魅力”を“長期の相性”へ繋げる出会いを支援します。

■ 調査概要

- テーマ：独身男女の「好きになる瞬間／ドキッとする瞬間」- 地域：全国- 対象：25～34歳 独身男女- 方法：インターネット調査パネル- サンプル数：600名（男女ほぼ均等）- 実施時期：2026年

分析：Yoitoki Research & Insights

※数値は四捨五入のため合計が100％にならない場合があります。

■ Yoitoki（ヨイトキ）について

Yoitoki（ヨイトキ）は、曖昧さより明確さを重視する大人のためのマッチングアプリです。

30代の出会いにも適した設計として、

- AIによる価値観・行動ベース相性分析- 交際前の期待値すり合わせ- プライバシー重視設計- 実際の出会いに繋がる導線

を提供しています。

■ 本件に関するお問い合わせYoitoki 広報press@yoitoki.jp