『Fukuske Outlet』越谷イオンレイクタウン店が移転＆リニューアルオープン

福助株式会社『Fukuske Outlet』越谷イオンレイクタウン店

レッグ・インナーウエアの老舗、福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉）が運営する『fukuske Outlet』越谷イオンレイクタウン店は、2026年3月６日(金)より新たなエリアへと移転、さらにパワーアップしリニューアルオープンしましたのでお知らせいたします。

それに伴い当該店舗では、3月6日(金)～4月5日(日)の期間、商品ご購入点数に応じてアウトレット価格からさらに割引となるオープニングフェアを開催いたします。年代性別問わず幅広いお客さまに向けた当社こだわりのレッグ・インナー・ルームウエアなどがよりお得にご購入いただける機会を是非ご利用ください。

当社は、企業理念である「心とカラダに『福』を。」を実現するべく、今後も商品やサービスを通して皆さまに『福』をお届けしてまいります。

＜ 『Fukuske Outlet』越谷イオンレイクタウン店 新店舗概要 ＞

店舗名： Fukuske Outlet （フクスケ アウトレット）

オープン日： 2026年3月6日(金)

営業時間： 午前10時～午後8時 ＊施設の営業時間に準ずる

所在地： 〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目1番地1 レイクタウンアウトレット3224区画

＜ オープニングフェア概要 ＞

期間： 2026年3月6日(金)～4月5日(日)

フェア内容： 店内商品を3点以上のご購入でアウトレット価格からさらに10％OFF、5点以上ご購入で20％OFF、10点以上のご購入ではアウトレット価格からさらに30％OFFとなります

※一部対象除外品があります