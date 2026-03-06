話題の「ドバイチョコ餅クッキー」に待望の新フレーバーが登場。上品な「抹茶」と香ばしい「きなこ」が冷TAKUにて販売開始！

株式会社Cqree

関連URL(仕入れサイト「冷TAKU」)：https://reitaku.online/

冷TAKUでは、人気商品「ドバイチョコ餅クッキー」の新ラインナップとして、上品な苦みが楽しめる「抹茶」と、香ばしい風味が広がる「きなこ」の2種類の販売を開始いたしました。

「ドバイチョコ餅クッキー」は、ザクザクとしたピスタチオとカダイフの食感に、お餅のモチモチとした食感を組み合わせた新感覚スイーツです。

発売以来、その独特の食感と味わいが多くのお客様にご好評をいただいております。

今回、「もっとさまざまな味を楽しみたい」というお客様の声にお応えし、新たに和の素材を活かしたフレーバーとして「抹茶」と「きなこ」をラインナップに追加いたしました。

「抹茶」は上品な苦みとチョコレートの甘みのバランスが特徴で、「きなこ」は香ばしい風味が広がるやさしい味わいに仕上げています。

既存フレーバーとあわせて、より幅広い味のバリエーションをお楽しみいただけます。

ドバイチョコ餅クッキー / ドゥチョンク（두쫀쿠）/ DUBAI CHOCO MOCHI 抹茶

ドバイチョコ餅クッキー / ドゥチョンク（두쫀쿠）/ DUBAI CHOCO MOCHI きなこ

本商品は1ケース40個入りまたは80個入りの2種類をご用意しており、20個からの混載にも対応しております。複数フレーバーを組み合わせてご注文いただくことも可能です。

◆活用シーン◆

・カフェ・スイーツショップの新定番として

・韓国トレンド・スイーツ取扱店

・無人販売所の目玉商品

・SNS集客を最大化したい店舗様

～「冷TAKU(れいたく)」とは～

全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。

「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。

予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。

商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

