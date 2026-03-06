クロワッサン専門店が挑む、新しいドーナツ～選ぶ楽しみを添えたドーナツプレートが誕生～

株式会社サンマルクホールディングス

株式会社サンマルクホールディングス（本社：岡山県岡山市 代表取締役社長：藤川 祐樹）は、東京・自由が丘の「RISTRETTO & CROISSANT LABORATORIO（リストレットアンドクロワッサン ラボラトリオ、以下「R&CL」）(https://www.saint-marc-hd.com/jigyokaihatsu/contents/RandCL/)」において、2026年3月9日（月）より、新商品「クロワッサンドーナツ」を販売開始いたします。

R&CLは、サンマルクグループがクロワッサンの可能性を追求する“ラボラトリー”として、食感・製法・提供スタイルまでを研究・開発する実験的なクロワッサン専門店です。クロワッサン激戦区である自由が丘に、2023年10月にオープンしました。

今回発売するクロワッサンドーナツは、クロワッサン生地を使い、ドーナツのように型に入れて焼き上げることで生まれた一品です。外側は香ばしく焼き上げ、中はクロワッサン生地ならではのしっとりとした層が重なる、満足感のある食感が特長です。

クロワッサン生地を、専用のドーナツ型の中でゆっくりと発酵させることで生地をふんわりと膨らませ、層の繊細さを引き出しています。仕上げに艶出しの卵を塗布し、スチームコンベクションにより高温で一気に焼き上げることにより、外はクロワッサン特有の艶やかで香ばしく、中はしっとりと層を感じられる食感に仕上げています。クロワッサン専門店にしかできないクロワッサンの魅力を最大限に引き出したクロワッサンドーナツが完成しました。

今回の商品ラインアップは、半熟の目玉焼きとパルメザンチーズを合わせた「クロックマダム風」、ベーコンとポテトの旨みを楽しめる「ベーコンポテト」といった食事系に加え、爽やかな酸味が広がる「レモンカスタード」、濃厚なカカオの風味を味わえる「ショコラ」、香ばしい表面ととろけるクリームが特長の「ブリュレ」のスイーツ系、全5種類を用意しています。

店内では、この5種類の中からお好みの2種類を選べるプレートスタイルで提供します。甘味と塩味の組み合わせなど、その日の気分やシーンに合わせて自由に楽しめる構成としています。セットプレートとして楽しめるほか、テイクアウト限定で単品販売も行い、手土産としても利用可能です。

【商品情報】

■クロワッサンドーナッツプレート

選べるドーナツ２種、サラダ、リガトーニ、ピクルスがセットになったプレート

【選べるドーナツ5種】

食事系：クロックマダム風、ベーコンポテト

スイーツ系：レモンカスタード、ショコラ、ブリュレ

平日価格：1,200円～（税込み1,320円～）

土日祝日価格：2,000円～（税込み2,200円～）

※土日祝日は、ドリンク・スープ込の価格です。

【自由が丘店テイクアウト商品】

■レモンカスタード

なめらかなカスタードのコクと、レモンの爽快な香りが広がる一品。

甘さと酸味のバランスが絶妙で何個でも食べたくなる味わい。

■ショコラ

カカオ58％チョコレートのガナッシュを贅沢に使用。

濃厚で上質な味わいが楽しめる一品。

■ブリュレ

表面を丁寧に焼き上げたパリパリ食感と濃厚なクリームのとろけるくちどけ。

五感で楽しむ大人のブリュレドーナッツ

価格：各種390円（税込み421円）

さらに、クロワッサンドーナツは自由が丘店舗にとどまらず、POPUP店舗でも展開予定です。POPUPでは、より多彩なフレーバーを取り揃え、クロワッサンドーナツの新たな楽しみ方を提案します。

その第一弾として、2026年3月26日（木）より開催される「東武池袋 IKEBUKUROパン祭り」から販売を開始します。

R&CLは、今後も各国・各地域の伝統食材や風味、食文化からインスピレーションを受けた商品開発を行い、多様な食の背景をクロワッサンという一つの形に融合させることで、毎回驚きと発見を感じることができる商品を提供していきます。私たちは、クロワッサンの新たな可能性を追求し続け、クロワッサン好きにとっての“新しい定番”となることを目指していきます。

【POPUP店舗出店情報】

【期間】202６年3月26日（木）～3月31日（火）

【場所】東武池袋 ＩＫＥＢＵＫＵＲＯパン祭り 8階催事場

【営業時間】10:00～19:00

【期間】2026年4月23日（木）～4月29日（水）

【場所】二子玉川 東急フードショー ジスウィーク1

【営業時間】10:00～20：00（最終日は19:00閉店）

【期間】202６年4月23日（木）～4月29日（水）

【場所】スイーツモード仙川

【営業時間】10:00～22:00（出店初日は12:00開店、最終日は18:00閉店）

【期間】202６年5月12日（火）～5月23日（土）

【場所】スイーツモードつつじヶ丘

【営業時間】平日 10:00～22:00（出店初日は12:00開店、最終日は18:00閉店）

土曜 10:00～21:00

日祝 10:00～20:00

【期間】202６年6月18日（木）～6月25日（木）

【場所】スイーツモード明大前

【営業時間】10:00～22:00（出店初日は12:00開店、最終日は18:00閉店）

【期間】202６年11月19日（木）～11月29日（日）

【場所】スイーツモード仙川

【営業時間】10:00～22:00（出店初日は12:00開店、最終日は18:00閉店）

店舗情報

RISTRETTO＆CROISSANT LABORATORIO（リストレットアンドクロワッサン ラボラトリオ）

店名の由来は、焼きたてクロワッサンとリストレット（エスプレッソの抽出方法のひとつ）で抽出した贅沢なカフェラテ「マジック」をはじめとした豊かな香りが包みこむ空間を追求、研究したいという想いから名づけられました。

住所：東京都目黒区自由が丘2-15-4 JIYUGAOKA de aone2階

東急東横線・大井町線「自由が丘」駅 正面口 徒歩2分

営業時間：10:00～20:00

座席数：店内39席、テラス19席 （計58席） テラス席のみペット同伴可能

公式ウェブサイト：https://www.saint-marc-hd.com/jigyokaihatsu/contents/RandCL/

Instagram：https://www.instagram.com/ristretto_croissantlaboratorio

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61551151709686

X（旧Twitter）：https://x.com/randcl

会社概要

会社名：株式会社サンマルクホールディングス

所在地：岡山県岡山市北区平田173-104

代表者：藤川 祐樹

設立：1991年７月

URL：https://www.saint-marc-hd.com/hd/

事業内容：フランチャイズチェーンシステムを含むレストラン及びカフェ等の事業を行う子会社の経営管理等

【 本件に関するお問い合わせ 】

株式会社サンマルクホールディングス コーポレートコミュニケーション室 飯田ひかる

E-mail：h.iida@saintmarc-gr.com