パーソナルマシンピラティス『STUDIO IVY PILATES』が、2026年3月4日(水)に、埼玉・越谷レイクタウンにNEW OPEN！

株式会社KRM『STUDIO IVY PILATES』が、2026年3月4日(水)に、埼玉・越谷レイクタウンにNEW OPEN！

『STUDIO IVY PILATES』を日本国内に複数店舗展開する株式会社KRM（本社：東京都品川区、代表取締役：今村優太）は、109店舗目の出店となる、STUDIO IVY 越谷レイクタウン店を、2026年3月4日(水)にフランチャイズ店舗としてOPENいたします。

【店舗情報】

商号：STUDIO IVY 越谷レイクタウン店

住所：〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン6-10-1 Cordo Rouge 103号

Website：https://personal.pilates-ivy.jp/koshigayalaketown/(https://personal.pilates-ivy.jp/koshigayalaketown)

【STUDIO IVYについて】

STUDIO IVYは、お客様の「なりたい自分になれる場所」というコンセプトを元に

洗練されたサービス提供・空間創りを常に心がけております。

ピラティスを通して、お客様が美しくしなやかなボディラインを手に入れ、毎日を笑顔で豊かにすることがSTUDIO IVYの使命です。

HP：https://www.pilates-ivy.jp/

instagram：https://www.instagram.com/studio_ivy_pilates/

インストラクターとして一緒に働きませんか？

【インストラクター募集中】

リフォーマー有資格者大歓迎！お客様一人ひとりと深く関わるのでレッスンの成果や変化を近くで感じられます。資格を取得して間もない方でも、充実した教育サポートでインストラクターとして自信を持ってデビューできるまでしっかりとフォローします。

インストラクター採用はこちら :https://site.pilates-ivy.jp/recruit

【養成コース受講者募集中】

STUDIO IVYの養成講座では未経験からでも最短2ヶ月でマシンピラティスインストラクターを目指せます。パーソナルレッスンの指導に必要な実践的なスキルを効率的に学び、資格取得後すぐに現場で活躍することが可能です。

養成コースの詳細はこちら :https://site.pilates-ivy.jp/instructor

【株式会社KRMについて】

▼会社情報

商号：株式会社KRM

本社：東京都品川区上大崎3-7-5 エステートタナカ6F

事業内容：フィットネススタジオの運営及び広告事業

代表：代表取締役社長 今村優太

Website：https://krm-corp.jp/