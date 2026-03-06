株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/876_1_39990e5a7eaec090537c605f6eb869dc.jpg?v=202603060651 ]TBS主催の子ども向け体験型イベント「AKASAKAあそび！学び！フェスタ」やる気スイッチグループの展開内容が決定！

総合教育サービス事業を展開する株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、以下 やる気スイッチグループ）は、2026年3月20日（金・祝）～3月22日（日）に株式会社TBSテレビ（東京・港区、以下TBS）が開催する5歳～小学生をメインターゲットにしたイベント「AKASAKAあそび！学び！フェスタ」(https://www.tbs.co.jp/asobi-manabi-festa/)にて展開する内容を決定しました。

今回は、新規拠点のオープンを控え注目が集まるエデュテイメント英会話スクール「We Act!」(https://www.yarukiswitch.jp/weact/)の「サンリオキャラクターたちと映画制作！」やTBSの人気番組『THE 鬼タイジ』とスポーツ科学で子どもたちの運動能力をのばすキッズスポーツ教室「忍者ナイン」(https://www.ninja9.jp/)がコラボレーションした「戦・チャンバラ合戦THE鬼タイジ」などお子さまの感性を刺激するコンテンツを展開します。

◆出展エリア/コンテンツ内容

※【】内は各コンテンツを提供するやる気スイッチグループのスクールブランド名

ブース

・サンリオキャラクターたちと映画制作！ 【エデュテイメント英会話スクールWe Act!】(対象年齢：5歳～12歳)

株式会社サンリオの子ども向け英語教材「Sanrio English Master（サンリオイングリッシュマスター）」のカリキュラムと連動した英語・英会話スクール「We Act!」が登場！サンリオキャラクターたちと一緒に映画をつくりながら楽しく英語を学べます。子どもたちは役者となってアフレコに挑戦。スタンプラリーに参加し、無料体験への招待状もゲットしよう！



英語・英会話スクール「We Act!」は「白金高輪」「聖路加タワー」に3月1日に同時開校しました。



ブース

・ベベフィンワークブックを使って、歌って踊って楽しく英語を学ぶ！【バイリンガル幼児園 Kids Duo International(キッズデュオインターナショナル)】

世界的人気キャラクター「Bebefinn（ベベフィン）」と一緒に、バイリンガル幼児園KDIのメソッドを体験。リズムに合わせて英語に触れる、未就学児から楽しめるコンテンツです。会場ではBebefinグッズの販売も実施します。2025年9月に発売したやる気スイッチグループ監修 英語×知育本「Bebefinn -Best Hits Songs- DVD付ワークブック」もお求めいただけます。

ステージ

・「忍者になって『THE鬼タイジ』の鬼とチャンバラ合戦？！戦・チャンバラ合戦THE鬼タイジ」【子ども向けキッズスポーツ教室 忍者ナイン】(対象年齢：5歳～12歳)

※3月22日（日）13:00～/15:00限定での開催です

TBS×やる気スイッチグループ×あそび総合カンパニーIKUSAがお届けする、夢中になれる新しい“学び”体験コンテンツ！「忍者ナイン」の運動科学のメソッドを活用し、俊敏な動きや戦う術を身につけ、鬼に立ち向かいます。

◆出展するやる気スイッチグループのブランド

・エデュテイメント英会話スクール「We Act!」

https://www.yarukiswitch.jp/weact/

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665314

サンリオキャラクターと共に映画制作を疑似体験しながら英会話を学ぶスクール。映画スタジオを模した教室で、「オーディション」「アフレコ」「リハーサル」「本番撮影・試写会」の4週を1セットに、毎月1本の映画を自分たちで完成させるプロセスを通じて、自然に英会話力を身につけることができます。やる気スイッチグループが参画する株式会社サンリオとの合弁会社である株式会社サンリオやる気エデュテイリングが運営しています。



・科学の力で運動能力を伸ばす「忍者ナイン(R)」

https://www.ninja9.jp/

忍者ナインでは、体を動かす楽しさを知ることを大切にしています。東京大学名誉教授・日本女子体育大学 学長の深代氏監修のスポーツバイオメカニクスに基づいたオリジナル指導メソッドで、さまざまなスポーツに共通する９つの基本動作（走る・跳ぶ・投げる・打つ・捕る・蹴る・組む・バランス・リズム）が習得できるプログラムを提供しています。



・キッズデュオインターナショナル（KDI: Kids Duo International(R)）

https://www.kdi.ac/

保育園と幼稚園の機能を一体化させたバイリンガル幼児園(※1)のため、保育園と同じ保育時間でバイリンガル教育(英語・日本語)・知能教育・運動指導・ライフスキル教育を四本柱にしあわせな未来を創る「3つのチカラ(※2)」を育むプログラムを受けることができます。

※1保育園と同じ保育時間、幼稚園以上のカリキュラムを提供する認可外保育施設のこと

※2やる気スイッチグループが大切にしている3つのチカラ。自分で考え、自分で決め、自分で行動する「自分力」、自分を取り巻く環境にあるモノやコトの活用や他者と協力しながら新しい価値を創造する「共創力」、未知の世界を思い描き、未来を予想する「想像力」のこと

イベント「AKASAKAあそび！学び！フェスタ」概要

■推奨年齢：

5～12歳



■開催場所：

赤坂サカス広場、赤坂BLITZスタジオ

〒107-0052 東京都港区赤坂5-3-6

■アクセス：

東京メトロ 千代田線 「赤坂駅」１・3a・3b 出口直結

東京メトロ銀座線・丸の内線「赤坂見附駅」11番出口より徒歩5分

東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王駅」11番出口より徒歩6分

■開催期間：

2026年3月20日（祝・金）～3月22日（日）

■開催時間：

11:00～17:00

■参加方法：

・事前登録制（無料）

※詳しくは「AKASAKAあそび！学び！フェスタ」の公式ホームページなどをご確認ください。

・混雑時や参加希望者が多い場合には入場制限や整理券配布を行う場合がございます。

・サカス広場のステージイベントには事前予約が必要なプログラムがあります。

・3月7日(土) 午後2時より予約受付を開始いたしますので、各プログラムの予約フォームよりお申し込みください。

（予約受付開始日時が変更になる場合がございますので、公式ホームページなどをご確認ください。）

・当選された方にはメールでご連絡します。（抽選に外れた場合のご連絡はありませんので、ご了承ください）

■参加料金：

無料

※キッチンカーは有料となります。

■特設サイト：

https://www.tbs.co.jp/asobi-manabi-festa/

■公式SNS：

Ｘ（旧twitter）：https://twitter.com/asobimanabi_tbs

Instagram（あそび！学び！LAB.）：https://www.instagram.com/asobi_manabi_lab_tbs/

