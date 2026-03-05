WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection

写真拡大 (全5枚)

株式会社ヨウジヤマモト


株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO（ワイルドサイドヨウジヤマモト）は、オリジナルラインより新作グラフィックシャツを3月11日（水）より発売します。


【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】


※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始



今回は、様々なスカーフを集めて再構築したかのようなパッチワーク柄シャツ2型が登場します。


WILDSIDEロゴをさりげなく忍ばせたペイズリー模様やヴィンテージの星座図から着想を得たモチーフなど、 多様な要素を織り交ぜながら一枚のグラフィックシャツへと昇華しました。軽やかなドレープ感が特徴の薄手レーヨンを採用。繊細なプリントワークとビビッドな色彩が際立ち、存在感を放つ一着へと仕上げました。ネイビーとブラックの2色展開です。



【商品ラインナップ】


Paisley Pattern Shirt　50,600円（税込）　サイズ：フリー


〈ネイビー(https://wildside-online.jp/shop/g/gWK-B20-255-1-03/)〉








〈ブラック(https://wildside-online.jp/shop/g/gWK-B20-255-2-03/)〉









【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection】


▼発売日：3月11日（水）


▼展開店舗：


・WILDSIDE公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)　


・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA


（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15　TEL:06-7662-8038）


・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU


（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F　TEL:03-6455-5515）


・Yohji Yamamoto阪急MEN’S TOKYO（東京都千代田区有楽町2-5-1 2F　TEL:03-6252-5329）



▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)


▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)


▼Official X ：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)


▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)