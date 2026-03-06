日本最大規模！女子学生参加型ランウェイイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA supported by BeReal」追加出演者発表！

株式会社GAKUSEI RUNWAY

関西コレクションがプロデュースする、日本最大規模の女子学生参加型イベント「GAKUSEI RUNWAY(学生ランウェイ)」が2026年初夏、大阪なんばHatchにて第7回目の開催を迎えます。

学生ランウェイでは、モデル経験の有無を問わず、女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が参加できるイベントです。「ランウェイを歩いてみたい」という想いを大切に、オーディションやウォーキングレッスン、宣材写真撮影など、プロのサポートを受けながら本格的なステージに挑戦することができます。

そして今回、世界中で支持を集めるSNS「BeReal.」が冠スポンサーとして参画することで、女子学生の「ランウェイを歩いてみたい」という夢を応援するとともに、その等身大の挑戦を支えてまいります。

・3月7日(土) 10:00よりチケット発売開始！学生ランウェイ公式サイト :https://gakusei-runway.com/

公式サイトではチケット情報、イベント概要と共に出演が発表された豪華ゲストの情報を確認することができます。

・豪華出演者続々と発表！

「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA supported by BeReal」開催につき、 ゲストの出演を発表しました。 Z世代から絶大な人気を誇るゲストのランウェイや、アーティストライブを学生ランウェイでしか見られないスペシャルなステージでお楽しみいただけます。

★ 話題の人気メンバーがゲスト追加出演決定★

●ゆりにゃプロデュースの話題のアイドルグループ「Pretty Chuu」アーティスト出演決定

Pretty Chuuは、ゆりにゃがプロデュースを務めるガールズアイドルグループとして誕生し、その圧倒的なビジュアルと世界観でデビュー当初から大きな話題を集めています。メンバーそれぞれの個性と華やかなパフォーマンスで注目を集め、Z世代を中心に支持を拡大しています。

今回の出演では、ステージを彩るライブパフォーマンスで会場を盛り上げ、イベントをさらに華やかに彩ります。

●今話題のモデル・インフルエンサーが学生ランウェイに登場！

可愛らしく親しみやすいキャラクターと、日常の楽しさを届ける動画でチャンネル登録者数50万人を超えるみおなぎはんの出演が決定。ABEMAにて放送中の恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。卒業編2026』に現在出演中で話題のモデル・タレントとして活躍する今井暖大や、自然体の魅力でファンから支持を集める中村駿希も登場。さらに、自身がプロデュースする新ブランドを始動し、飾らない魅力で話題を呼ぶ河村叶翔も出演が決定。

また、モデルとしての活躍と親しみやすい人柄、センスあふれるスタイリングで注目を集める飯沼虎王、モデル・タレントとして幅広く活動し、ファッションやステージシーンを中心に高い支持を集める林京介も出演。

Z世代から人気を集めるインフルエンサーとして、村上来渚、北爪美月、林姫奈妙、村澤瑠依、KYOKA、ゆずみつの出演も新たに決定しています。

そのほかにも、大阪開催を盛り上げる人気ゲストを公式サイトにて公開中。ゲスト出演者は女子学生と同じステージに立ち、それぞれの個性や表現力でランウェイを華やかに彩りながら、学生たちの挑戦を後押しします。今後も豪華ゲストを順次発表していく予定です。

★大好評企画！「記念撮影会」開催決定！★

●憧れのゲストと近距離で交流できる記念撮影会、今回も開催決定！

大好評企画「記念撮影会」の開催が今回も決定！当日は豪華ゲストが登場し、来場者の皆様が先着で参加できる無料の記念撮影会を行います。

憧れのゲストと近距離で写真が撮れる貴重なチャンスとなっており、前回も長蛇の列ができるほどの盛り上がりでした。今回も参加券はなくなり次第終了となりますので、是非お早めにご来場ください。

（優先入場チケットをお持ちの方は通常の入場時間より30分早くご入場いただけます。）

【 全出演者情報 】2026年3月6日現在 ※50音順

〈MC〉

MC AMI、大倉士門

〈SPECIAL GUEST〉

今井暖大、KYOKA、すずしょうと、永野好音、Hinata、まいきち、みおなぎはん、村上来渚、ゆずみつ、横田未来 and more

〈GUEST〉

秋山みづき、飯沼虎王、una、河村叶翔、北爪美月、小島健生、しょうやん男三兄弟、しょやなん、すなずりかりん、瀬乃真帆子、ソフィア、中村駿希、西野日菜乃、はまちこちゃんねる、早坂あい、早坂ゆう、林京介、林姫奈妙、村澤瑠依、ユリナ、莉那、りりか and more

【チケット情報】

2F指定席+優先入場チケット \12,000

2F指定席チケット \10,000

1Fスタンディング+優先入場チケット \5,000

1Fスタンディングチケット \3,000

3月7日(土) 10:00より発売開始！

最新の情報は公式サイトへ！ :https://gakusei-runway.com/

＜チケットに関するお問い合わせ＞

学生ランウェイ事務局

info@gakusei-runway.com / TEL (06) 6536-7787

【 開催概要 】

開催名称 GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA

supported by BeReal

開催日程 2026年5月17日(日)

開場 15:45 開演 16:30 終演 20:30

開催場所 なんばHatch

主 催 学生ランウェイ事務局

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ等

企画/制作 株式会社GAKUSEI RUNWAY

著 作 株式会社GAKUSEI RUNWAY

メインパートナー BeReal

メディアパートナー ABEMA、モデルプレス、Baycom、LINE VOOM

「GAKUSEI RUNWAY (学生ランウェイ)」は関西コレクションがプロデュースする日本中の女子学生の選抜モデルを決めるイベント。「ランウェイを歩いてみたい」女子学生たちが豪華ゲストと同じランウェイを歩く女子学生参加型イベントです。その他にも、アーティストのライブや会場内のブースを楽しめるエンターテイメントイベントとなっています。