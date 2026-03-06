【GOKUMIN】世界睡眠の日に向けて開催～睡眠の知見を学び、最新トレンドに出会える3月10日開催の睡眠啓発イベントに出展～

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区、代表取締役：関沢 康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、2026年3月10日に開催される睡眠啓発イベント「ヒルズハウス Sleep Biz 2026」に出展いたします。本イベントは、2026年3月13日の「世界睡眠の日（World Sleep Day）」に合わせて企画されたもので、睡眠に関する国内外の現状や課題、最新知見を発信するとともに、メディアや麻布台ヒルズ内のワーカーといった来場者（※）が実際に体験できる機会を提供することを目的として開催されます。

※本イベントはメディア関係者、および麻布台ヒルズをはじめとする各ヒルズ内のワーカーを対象としたイベントのため、一般の方のご参加はできません。あらかじめご了承ください。

イベント概要

イベント名：「ヒルズハウス Sleep Biz 2026」

■日時：2026年3月10日（火）17:30～20:30

■会場：麻布台ヒルズ森JPタワー33階・34階「Hills House Azabudai」

■主催：森ビル株式会社、株式会社NTT DXパートナー

出展の背景

「世界睡眠の日（World Sleep Day）」は、睡眠の質向上と健康意識の啓発を目的とした国際的な記念日です。本イベントでは、日本および世界の睡眠事情や今後の方向性に関する解説・発信が行われるほか、セミナーや展示・体験企画を通じて、日常生活に直結する睡眠改善のヒントを提供します。近年、働き方や生活スタイルの変化に伴い、睡眠の重要性への関心は一層高まっています。一方で、「寝ても疲れが取れない」「睡眠環境が整っていない」「生活音など周囲環境の影響を受けやすい」といった悩みは多様化しており、睡眠は単なる休息ではなく、日常のパフォーマンスを支える生活基盤として見直されつつあります。GOKUMINは、寝具を通じて休息環境を支えるブランドとして、こうした社会的関心の高まりと本イベントの趣旨に賛同し、出展を決定しました。

展示内容

【展示コンセプトは“体験によって理解する睡眠環境”】

本展示では、広告やスペック説明だけでは伝わりにくい寝具の価値を、“実際に体験すること”を通じて理解していただく場としてブースを設計しています。来場者がその場で横になり、寝心地や姿勢サポート、リラックス感を体験できる展示を行うことで、睡眠環境を整えることの重要性を直感的に体験していただけます。また、短時間でも気軽に参加できる体験導線とすることで、多くの来場者が日常の睡眠を見直す機会の創出を目指しています。

【ベッドブース｜3分で体験する「休息の質」】

ブースではベッドを設置し、来場者が実際に横になる体験プログラムを実施。入眠をイメージした音声演出やアイマスクなどを組み合わせ、短時間でもリラックス状態を体験できる設計としています。体験は1人あたり3分程度を想定し、来場者が気軽に参加できる展示構成としています。

【テーブル展示｜人気寝具ラインアップを直接確認】

ベッド展示に加え、枕や掛け布団、小物製品などを手に取って確認できる展示も展開。来場者が素材感や機能性を比較しながら理解できる構成としています。

【Soundcore Sleep A30とのコラボ展示】

本展示では、睡眠時の環境要因の一つである音にも着目し、Ankerグループのオーディオ&ビジュアル

ブランドSoundcoreが展開する睡眠特化型完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A30」とのコラボレーション展示を実施します。「Soundcore Sleep A30」は、睡眠時に気になるいびきや生活音などを軽減する適応型ノイズキャンセリングを搭載。入眠サポート音源の再生も可能で、横向き寝でも使いやすい小型・薄型設計が特徴です。GOKUMINの寝具による身体サポートと組み合わせることで、睡眠環境を総合的に整える体験価値を提供します。

■商品URL：https://www.ankerjapan.com/products/d1301

展示予定の製品（一部抜粋）

「プレミアムグランマットレス」

三つ折り×2層構造で、寝心地を“27パターン”から試せる「プレミアムグランマットレス」。3分割の配置替えと表裏の使い分けで、自分の体格や好みに合わせて硬さ・当たりを調整できるのが特徴です。折りたたんで省スペースに収納でき、持ち運びや取り扱いもしやすい設計。カラーはホワイト／ブラック、サイズはスリム幅80cm～ダブルまで展開しています。日常の睡眠環境をアップデートしたい方におすすめです。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/gmwss-01

「超無重力ジェルピロー」

約610個の3Dハニカム構造ジェルが頭部を全方位から優しく包み込み、まるで無重力空間にいるかのような独特の浮遊感で頭圧を分散する高機能枕です。低反発・高弾性・高反発の調整シートを組み合わせて硬さや高さを1cm単位でカスタマイズできるため、自分にぴったりの寝心地をつくれます。通気性と耐久性に優れた素材採用でムレにくく清潔さもキープし、首や肩への負担を軽減しながら理想的な眠りをサポートします。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-ugp-bk-01

「コンフォートバンブーベッド」

強靭で弾性に優れた竹素材をすのこ部分に採用し、木材の2～3倍の強度と天然の抗菌性により清潔さと耐久性を両立したベッドフレームです。高強度スチールとのハイブリッド構造が安定感を高め、湿気やカビに強い設計で快適な睡眠環境を実現します。ヘッドボードには2口コンセント付きで、スマホやタブレットの充電も枕元で可能。脚を外してローベッドとして使うこともでき、シンプルで機能的なデザインが日常の暮らしに馴染む一台です。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-cbb-s-wn-01

「調温コントロール掛け布団」

特殊な温度調整機能を持つ素材を中綿に採用し、寝床内の温度を自動でコントロールするオールシーズン対応の掛け布団です。暑いときは余分な熱を吸収し、寒いときは蓄えた熱を放出することで、一晩を通して快適な環境をキープ。日本の寒暖差を考慮した設計で、季節の変わり目にも使いやすい仕様です。軽量かつ通気性にも配慮されており、ムレや寝汗を抑えながら心地よい眠りをサポート。1枚での使用はもちろん、冬場は毛布や他の寝具と重ねても扱いやすく、年間を通して活躍する製品です。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-okf-s-cgy

「NERU BREEZE」

4層フィルター（プレフィルター／高性能分解フィルター／HEPA H13フィルター／活性炭フィルター）を搭載し、花粉・ハウスダスト・PM2.5などの微粒子からニオイまで効率よくキャッチするコンパクト空気清浄機です。省スペースで寝室や書斎にも置きやすく、就寝時に配慮した静音性も魅力。空気環境を整えることで、より心地よい睡眠空間づくりをサポートします。

https://gokumin.co.jp/products/glc-ap-w-01

「CICAアイマスク-3Dエアフィット-」

顔の凹凸に沿う3D立体構造を採用し、鼻まわりや頬のすき間までしっかりフィットすることで、光の侵入を効果的に遮るアイマスクです。目元に触れにくい奥行き設計により、まぶたやまつ毛への圧迫感を軽減し、長時間でも快適な装着感を実現。CICA成分を配合した生地が乾燥しがちな目元をやさしく包み込みます。金具を使用しない仕様で就寝時も安心して使用でき、丸洗い可能なため清潔さを保ちながら日常使いから移動時まで幅広く活躍します。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-e3d-bk-01

今後の取り組みと方針

GOKUMINでは、単に寝具を提供するだけでなく、生活環境全体から睡眠の質向上を支えるブランドとして、体験機会の創出と情報発信を強化してまいります。今回のようなイベント出展を通じ、実際に“体験することで理解できる睡眠環境”の価値を伝える取り組みを継続し、寝具・音・空気など多角的な視点から快眠を提案していきます。今後も社会的関心が高まる健康・ウェルネス領域において、日常生活に根差した睡眠改善のヒントを提供し、より多くの方が自分に合った休息環境を整えられるよう、製品開発と啓発活動の両面で取り組みを推進してまいります。

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2023 最優秀賞」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp