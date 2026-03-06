～食品輸送に強みを持つイタリア代理店と共同で各種輸送サービスを紹介～ アジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEX JAPAN 2026」に3年連続出展

株式会社阪急阪神エクスプレス

阪急阪神エクスプレス（本社：大阪市北区 代表取締役社長：谷村 和宏）は、3月10日から3月13日までの4日間、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）にて開催されるアジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEX JAPAN 2026」へ、イタリア代理店Albini & Pitigliani S.p.A.（通称ALPI 本社：プラート Managing Director：Sandro Pitigliani）との共同ブースを3年連続で出展します。

ALPI社は近年、繊維産業と並びイタリアを代表する文化である「美食」に注目し、食品輸送に注力しています。「最長輸送日数4日」という厳しい条件が求められるフレッシュモッツァレラチーズの輸送を実現するほどの高品質な食品輸送サービスを拡大。最近は厳格な温度管理が必要なチョコレートの輸出量も増えており、今や海上では食品コンテナを年間1万本以上取り扱うまでに成長しました。将来的には、2024年に増床した南部ナポリの冷凍・冷蔵倉庫に続き、北部レッジョ・エミリアの定温倉庫の増床も予定しています。

当社は着地側の日本において、リアルタイムな輸送モニタリング、適正かつ迅速な通関業務、EPA（経済連携協定）関税認定アドバイザーによる通関コンサルティングなどのサービスを加えて、シームレスな食品輸送サービスを支えています。

展示ブースではイタリア全域からの航空・海上輸送、倉庫保管、国内陸送を組み合わせた冷蔵・冷凍物流サービスなど、豊富な各種輸送サービスを紹介します。会期中、20年以上食品輸送に携わるイタリア人Food Division Directorを含むALPI社のチームと、当社ミラノ駐在員が日本の食品輸送営業担当者とともに皆さまをお迎えします。

今後とも、当社とALPI社は、日本の食文化をより豊かなものとするべく、共同で食品関連輸送の取扱拡大を目指してまいります。

＜実施詳細＞

・日時：2026年3月10日（火）～13日（金） 10：00～17：00（最終日は16：30まで）

・会場：東京ビッグサイト

・住所：〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

・ブース：東6ホール／East Hall 6 （E6-A80）

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社阪急阪神エクスプレス グローバルセールス部、東日本輸入営業部

〒105-0004 東京都港区新橋3-3-9 KHD東京ビル7、8階

TEL：090-5305-6223（担当：角田） TEL：070-8781-5367（担当：金沢）

