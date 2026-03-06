ヴィンテージROLEX「信長デイトナ」装着体験200名突破　ミロワールコート六本木店を運営する合同会社Primo 代表 平井真友香氏による装着体験を実施

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（代表取締役：品川 全／本社：東京都豊島区）は、同社が展開するヴィンテージ腕時計プロジェクトにおいて、希少ヴィンテージ腕時計 ROLEX Ref.6263 / Ser.6412345（通称：信長デイトナ） の装着体験者数が200名を突破したことをお知らせいたします。

同プロジェクトは、ヴィンテージ腕時計が持つ歴史的背景や文化的価値を「体験」を通じて伝えることを目的としており、これまでに経営者やクリエイター、事業家など多様な分野の方々にご参加いただいています。

また、同社が運営する腕時計販売店舗などでのヒアリングの中でも、Ref.6263/Ser.6412345を指す呼称として「信長デイトナ」という名称が話題に上がる場面も見られるなど、わずかながら名称が広がり始めている様子もうかがえます。

現在同社では、ブロックチェーン型ファンディングプラットフォーム FiNANCiE（フィナンシェ） においてコミュニティ運営も行っており、シーズンごとのトークン企画や腕時計に関する情報共有などを通じて、ヴィンテージ腕時計文化の発信を進めています。

今後もFiNANCiEをはじめとした各種プラットフォームを活用しながら、装着体験プロジェクトやヴィンテージ時計文化の認知拡大を図るとともに、体験型サービスとしての価値発信を継続してまいります。

■体験型ラグジュアリーの魅力を広げる装着体験プロジェクト

株式会社クロスワンでは、「所有するラグジュアリー」だけでなく「体験するラグジュアリー」という新しい価値観の発信を目的として、ヴィンテージ腕時計の装着体験プロジェクトを展開しています。

実際に腕時計を装着していただくことで、時計の持つ歴史や造形美、そして身に着けることで生まれるストーリー性を体験として伝える取り組みです。

今後も様々な分野の経営者・クリエイターとの装着体験を通じて、ヴィンテージ腕時計の文化的魅力を発信してまいります。

■ミロワールコート六本木店を運営する合同会社Primo 代表 平井真友香氏に

よる装着体験を実施

今回の装着体験では、ハイブランド専門ガラスコーティングサービス「ミロワールコート」のフランチャイズ加盟店であるミロワールコート六本木店を運営する、合同会社Primo・代表 平井真友香氏に「信長デイトナ」をご装着いただきました。

平井氏は、リハビリ職として医療分野での経験を積んだ後に起業し、現在はHERMÈSやCHANELなどのハイブランド製品を対象としたガラスコーティング事業を展開しています。

ミロワールコートのサービスでは、独自開発のガラスコーティング溶剤を使用し、バッグ・靴・財布などの革製品から、アクセサリーや腕時計などの金属製品まで幅広い素材への施工を行っています。素材ごとに最適な溶剤を使い分けることで、キズや汚れ、色あせなどを防ぎ、大切な品物を長く美しい状態で保つサービスを提供しています。

また平井氏は起業家コミュニティにも積極的に参加しており、ビジネス系YouTubeコンテンツ「FCチャンネル」に関連する交流拠点FCチャンネルバーに100日通う取り組みなどを行うなど、経営者同士の交流や学びにも積極的に取り組んでいます。

今回の装着体験では、ハイブランド製品を扱う事業者としての視点から、ヴィンテージデイトナが持つ存在感や造形美、そして長い歴史を背景としたストーリー性についても関心を寄せていただきました。

■ミロワールコート六本木店について

所在地：〒106-6108

東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ16階

公式サイト

