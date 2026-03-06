トップメイクアップアーティスト美舟が手掛けるスキンケアブランド「m_f_n」、紗栄子氏主宰「Mew Me Club by Think The DAY 」へのチャリティー企画を開催。動画を公開しました。
「猫の日」より開始したアクションに多くの共感。
肌を慈しむ時間が、動物たちの未来を支える力に
トップメイクアップアーティストmifune（美舟）がプロデュースするスキンケアブランド「m_f_n（エムエフエヌ）」は、2026年2月22日（猫の日）より、紗栄子氏が主宰する動物愛護プロジェクト「Mew Me Club by Think The DAY」へのチャリティープログラムが開催中です。
このたび、長年ファッション・美容の第一線で共作を重ねてきたmifuneと紗栄子氏のYouTube動画が公開されました。動画内では、m_f_nの製品を通じた「自分への慈しみ」が、どのように保護猫たちの「命の支援」へ繋がるのか、二人の言葉で等身大のメッセージが語られています。
https://youtu.be/zcytY9p0aS8?si=4CRcASvLsqSqRT6M
m_f_nは、アレルギーや敏感肌に悩む方々に寄り添い、肌本来の力を引き出すスキンケアを追求してきました。
実は、m_f_nの愛用者様の中には、アレルギー体質の方や、動物と暮らす中で生じる肌の痒み、デリケートな肌状態と向き合っている方も多くいらっしゃいます。「動物を愛しているけれど、肌への刺激が気になる」という切実なお声に触れてきたmifuneだからこそ、今回の「Mew Me Club」への支援には強い想いがあります。
肌にとって「本当にやさしい選択」をすることと、失われそうな命に「やさしい手」を差し伸べること。その二つは、mifune、そしてm_f_nにとって同じ地平にある大切なアクションです。
■ 「Mew Me Club by Think The DAY」について
モデルや実業家として幅広く活躍する紗栄子(Saeko)氏が代表理事を務める一般社団法人「Think The DAY」が運営する、保護猫支援プロジェクトです。
活動内容： 保護活動の支援、避妊・去勢手術の推進、血液検査・ワクチン接種などの初期医療費、および飼育管理費のサポート。1匹でも多くの猫が温かい家族と出会える未来をつくるための啓発活動を精力的に行っています。
m_f_nは、この志に深く賛同し、期間中の売上の一部をこれらの活動費として寄付いたします。
■ 「Mew Me Club by Think The DAY」公式サイト
https://thinktheday.myshopify.com/pages/mew-me-club
■「Mew Me Club by Think The DAY」公式Instagram
https://www.instagram.com/mewmeclub_by_thinktheday/
■ チャリティープログラム概要
実施期間： 2026年2月22日（日）～2026年4月21日（火）
内容： m_f_n公式ECサイトにおける売上の一部を「Mew Me Club」へ寄付。
対象： m_f_n 全製品
https://youtu.be/zcytY9p0aS8?si=4CRcASvLsqSqRT6M
■ 今後の展望
本チャリティプログラムは2026年4月21日(火)まで継続いたします。m_f_nは、京都大学の先端研究に基づいた確かなクオリティを土台に、mifuneの感性が紡ぐ「肌・心・社会」に優しいライフスタイルを今後も発信してまいります。
■ mfnクリエイティブディレクター：mifune（美舟）
ヘア＆メイクアップアーティスト。
卓越した技術と感性で、トップモデルや女優、アーティストから絶大な信頼を得る。ファッション誌、広告、CM、美容誌などで幅広く活躍。2021年、自身の美肌理論を形にしたスキンケアブランド「m_f_n」をローンチ。
■ m_f_n（エムエフエヌ）について
2万人以上の肌と向き合ってきたmifuneの知見と、京都大学の先端研究成分の融合から生まれたプレミアムミニマルスキンケアブランド。「肌本来の力を呼び覚ます」ことをコンセプトに、厳選された美容成分を凝縮。多忙な現代人に寄り添う、本質的なケアを提案しています。
公式サイト：https://m-f-n.tokyo
公式Instagram：https://www.instagram.com/mfn.tokyo
