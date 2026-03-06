プラスチック部品 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月27に「プラスチック部品市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。プラスチック部品に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
プラスチック部品市場の概要
プラスチック部品 市場に関する当社の調査レポートによると、プラスチック部品 市場規模は 2035 年に約 8160億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の プラスチック部品 市場規模は約 3720億米ドルとなっています。プラスチック部品 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、プラスチック部品の市場シェア拡大は、自動車および電気自動車製造における様々なプラスチック部品の需要増加によるものです。世界的なEVへの移行は、バッテリー効率の向上、車両の航続距離の延長、断熱性向上のためのプラスチック需要を高めています。インドブランドエクイティ財団（IBEF）によると、インドの電気自動車市場は2024年に7,550億米ドルに達し、2033年には4,3600億米ドルに達すると予想されており、高度なプラスチック部品の必要性が高まっています。
プラスチック部品に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/plastic-components-market/87455
プラスチック部品に関する市場調査では、電子機器、消費財、スマートデバイスの世界的な売上増加と、軽量構造、耐久性、耐腐食性によるプラスチック部品の用途拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。さらに、プラスチック加工の進歩と、複数の分野における環境に優しい製品への需要の高まりも、市場の成長を牽引しています。
しかしながら、金属、複合材、ガラスなどの代替素材との競争激化、サプライチェーンの混乱、地政学的リスクにより、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
プラスチック部品市場セグメンテーションの傾向分析
プラスチック部品 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、プラスチック部品 の市場調査は、最終用途産業別、材料タイプ別、製造プロセス別、製品タイプ別、アプリケーション別と地域に分割されています。
プラスチック部品市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-87455
当社のプラスチック部品市場調査では、材料の種類別にエンジニアリングプラスチック、汎用熱可塑性プラスチック、高性能プラスチックと複合材料、熱硬化性ポリマーに分類しています。エンジニアリングプラスチックセグメントは、優れた機械的強度、耐薬品性、熱安定性に加え、自動車、産業機械、電子機器、電気分野におけるエンジニアリングプラスチックの使用増加により、予測期間中に42%を占めると予想されています。さらに、持続可能なリサイクルエンジニアリングプラスチックへの投資増加も、このセグメントの成長を牽引しています。
プラスチック部品の地域市場の見通し
