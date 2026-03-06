世界の自動緊急ブレーキ（AEB）市場は、2035年までに1,367億米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は6.8％です。
Survey Reports LLCは2026年3月に調査報告書を発表したと公表した。本報告書の題名は「自動緊急ブレーキ（AEB）市場：車両タイプ別（乗用車および商用車）、システム別（低速AEBおよび高速AEB）、技術別（衝突直前ブレーキおよびダイナミックブレーキサポート）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025-2035年）」であり、自動緊急ブレーキ（AEB）市場の予測評価を提供するものである。本報告書は、自動緊急ブレーキ（AEB）市場に関する主要な市場ダイナミクス、すなわち成長要因、市場機会、課題、ならびに脅威を強調している。
自動緊急ブレーキ（AEB）市場の概要
自動緊急ブレーキ（AEB）は、車両衝突を防止する、または衝突の深刻度を軽減することを目的として設計された高度運転支援システムである。本システムは、レーダーやカメラ、場合によってはライダー（LiDAR）などのセンサーを用いて前方の道路状況を監視し、車両、歩行者、自転車などの潜在的な障害物を検知する。システムが衝突の高いリスクを検知し、運転者が適切なタイミングで反応しない場合、衝突を回避する、あるいは衝突の影響を軽減するために自動的にブレーキを作動させる。AEBシステムは、自動車の安全技術の一部として、現代の車両においてますます広く搭載されつつある。世界各国の政府および安全機関は、道路安全の向上と交通事故による負傷および死亡の削減を目的として、AEBの導入を推奨または義務化している。
Surveyreportsの専門家は自動緊急ブレーキ（AEB）市場の調査を分析した。その結果、自動緊急ブレーキ（AEB）市場の市場規模は2025年に705億米ドルであったことが明らかになった。さらに、自動緊急ブレーキ（AEB）市場は2035年末までに1,367億米ドルの収益に達すると予測されている。自動緊急ブレーキ（AEB）市場は、2025年から2035年の予測期間において、約6.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる自動緊急ブレーキ（AEB）市場の定性的分析によれば、車両安全性および事故回避への関心の高まり、高度運転支援システム（ADAS）の採用拡大、政府による厳格な安全規制、ならびに車両安全およびADAS技術に対する需要の増加により、自動緊急ブレーキ（AEB）市場の規模は拡大すると考えられる。自動緊急ブレーキ（AEB）市場における主要企業には、Robert Bosch GmbH、Continental AG、ZF Friedrichshafen AG、Delphi Automotive LLP、Hyundai Mobis、Mando Corporation、Netradyne、Valeo S.A. などが含まれる。
当社の自動緊急ブレーキ（AEB）市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析も含まれている。また、本調査報告書には、日本の顧客の特定のニーズに合わせて作成された詳細な分析も含まれている。
目次
● 各国における自動緊急ブレーキ（AEB）市場の市場規模、成長分析、および主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの世界の自動緊急ブレーキ（AEB）市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析（日本を含む各国別）。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
