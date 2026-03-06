日本のビデオ監視市場：需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025～2035年）
Survey Reports LLCは2026年3月に、「日本のビデオ監視市場：タイプ別（監視、IP監視、ハイブリッド監視）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、用途別（商業、軍事・防衛、インフラ、住宅、その他）、企業規模別（小規模企業、中規模企業、大規模企業）、顧客タイプ別（B2B、B2C）―市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは、日本のビデオ監視市場に関する予測評価を提供するものである。また、日本のビデオ監視市場における成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
日本ビデオ監視市場の概要
日本のビデオ監視市場は、公共の安全向上、インフラのセキュリティ確保、そしてビジネス監視の強化において重要な役割を果たしているものである。同国では、CCTVカメラ、ネットワークビデオレコーダー（NVR）、AIベースの映像解析などの先進的な監視システムが、交通ハブ、スマートシティ、小売店舗、産業施設などで広く導入されている。公共安全、災害対策、犯罪防止に対する懸念の高まりにより、政府機関および民間組織の双方が最新の監視ソリューションへの投資を進めている。さらに、日本の強力な技術産業は、高解像度カメラ、顔認識システム、クラウドベースの監視プラットフォームの開発を支えている。また、大規模イベント、都市インフラの拡張、スマートシティ構想なども、国内における高度なビデオ監視システムの導入を継続的に促進している要因である。
Surveyreportsの専門家は日本のビデオ監視市場に関する調査を分析し、同市場の規模は2025年に62億7,580万米ドルに達したことを明らかにした。さらに、日本のビデオ監視市場の売上高は2035年末までに136億9,270万米ドルに達すると予測されている。日本のビデオ監視市場は、2025年から2035年の予測期間において、約11.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本ビデオ監視市場分析によれば、セキュリティ需要の増加、セキュリティ技術の向上、安全および公共安全に対する懸念の高まり、さらにAI、クラウド、スマートシティ技術の進展により、日本のビデオ監視市場の規模は拡大すると見込まれている。日本のビデオ監視市場における主な企業には、Sony、Fujitsu、Seiko Instruments、Toshiba、Hitachi、Canon、NEC、Panasonicなどが含まれる。
目次
● 日本のビデオ監視市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの日本ビデオ監視市場における需要および機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、コンポーネント別、用途別、企業規模別、顧客タイプ別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本ビデオ監視市場のセグメンテーション
● タイプ別：
・監視、IP監視、ハイブリッド監視
● コンポーネント別：
・ハードウェア、ソフトウェア、サービス
