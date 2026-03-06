【船橋店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 船橋店～アロマオイルマッサージ紹介～
【船橋店】
「アロマオイルマッサージ」のご案内をしております
30分3,900円 上半身背面のみ
60分7,000円 背面上下
90分9,000円 背面及び表面の全体
120分12,000円 フルコース お好みに合わせて施術いたします
■もみの匠 船橋店
https://mominotakumi.com/shop_funabashi.html
■住所
千葉県船橋市本町１丁目５－３ マルホンビル 5F
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています
こんにちは、もみの匠 船橋店です。
もみの匠 船橋店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 船橋店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_funabashi.html
船橋店
「アロマオイルマッサージ」のご案内してをおります
リラクゼーションサロン もみの匠 船橋店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年 2月20日オープン！
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店
https://mominotakumi.com/yonago_gbg/
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店
https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店
https://mominotakumi.com/kokubunnji/
2024年8月2日オープン！
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ