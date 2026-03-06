CNC化・自動化が標準へ──2032年9.45億ドル規模に向かうセンターレス研削盤産業の転換点
センターレス研削盤とは、ワークをセンタ（芯押し）で保持せず、砥石・調整車・ワークレスト（ブレード）により支持・回転させながら外径を研削する円筒研削装置である。段取りの自由度と連続加工適性が高く、シャフト、ピン、ローラ、ブッシュなど軸・棒状部品の量産精密仕上げで不可欠な存在となる。スルーフィード、インフィード（プランジ）などの方式を用い、寸法精度だけでなく、真円度、円筒度、面粗さ、そしてロット内ばらつきの抑制を同時に達成する点が価値である。現代の生産現場では、研削条件の再現性、熱変位の管理、ドレッシング最適化、搬送・測定との同期まで含めて「工程としての研削」を成立させる装置として位置付く。
不可替代の量産工程が生む増設・更新の力学
センターレス研削盤の成長ドライバーは、産業としての剛性需要、並びに用途面における精密化・自動化の要求が同時に進展する点にある。自動車部品と軸受は依然として最大の需要基盤であり、量産ラインにおける連続加工効率とロットの一貫性を担保する設備として投資が継続されている。さらに、新エネルギー車の電動駆動系や高回転シャフト、精密油圧部品などは、より高い精度・安定性・自動化を求め、設備を「機械」から「CNC 化・インテリジェント化・システム化」へと押し上げている。オンライン計測、補正、ローディング・アンローディング、MES 連携は、ハイグレード機種のオプションから中高位帯の標準仕様へと浸透し、競争の軸は単体性能からプロセスデリバリー、ライン構成提案、長期安定稼働へと移行している。加えて、設備更新、工作機械、インテリジェントマニュファクチャリング、グリーンマニュファクチャリングといった政策の方向性は、設備の更新と高度化を同時に促進する追い風となっている。
世界市場が示す安定成長の輪郭
LP Information調査チームの最新レポートである「世界センターレス研削盤市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577421/centerless-grinding-machine）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが3.4%で、2032年までにグローバルセンターレス研削盤市場規模は9.45億米ドルに達すると予測されている。LP Informationの見立てでは、センターレス研削盤市場は市場規模は着実に積み上がり、予測期間を通じて緩やかな拡大基調にある。高い景気感応度を持ちながらも、軸・棒状部品の量産精密という基礎需要に支えられ、設備投資の波があっても底堅さを維持しやすい構造である。中期では、更新需要と工程高度化が並走し、単純な台数増よりも「工程能力の底上げ」に資本が向かう局面となる。
図. センターレス研削盤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342942/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342942/images/bodyimage2】
図. 世界のセンターレス研削盤市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
寡占と代替が同居する主要プレイヤー地図
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、主要製造業者はUnited Grinding、JTEKT、JUNKER、Micron Machinery、Hanwha、TGS、Palmary Machinery、Danobat、Guiyang Xianfeng Machine Tool Works、Fivesなどで構成される。2024年時点で上位5社の売上シェアは約35.0%、上位10社で約46.0%であり、一定の集中度を維持しながらも、シェア分散の余地が残された市場構造となっている。競争態勢においては、国際的な製造企業が高精度制御、システム信頼性、グローバルサービス面で優位性を発揮しやすい一方、中国企業はコスト競争力、現地対応速度、中級市場への浸透力によって市場存在感を高めている。市場競争のカギとなるのは、基幹機能部品、数値制御システム、加工プロセス能力 の磨き上げにあり、中級から中上級市場においては、中国企業による海外製品の代替余地が拡大しているものの、高度かつ複雑な用途への対応や、国際的トップクライアントへの採用拡大には、なお時間を要する状況にある。そのため、市場シェアの変動傾向は「ハイエンド市場は信頼性と実績で守られ、ミッドレンジ市場は供給力とソリューション提案力で競い合う」様相を呈しやすい。
