自動車用統合スタータージェネレーター（ISG）市場：世界調査レポート、需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、動向、展望（2025～2035年）
Survey Reports LLCは2026年3月に、「自動車用統合スタータージェネレーター（ISG）市場：製品別（ベルト駆動ISG、クランクシャフト装着型ISG、デュアルクラッチトランスミッションISG）、車両別（乗用車〔セダン、SUV、ハッチバック〕、商用車〔LCV：小型商用車、MCV：中型商用車、HCV：大型商用車〕）、出力別（5kW未満、5～10kW、10kW以上）、推進方式別（マイルドハイブリッド電気自動車、内燃機関車両）、販売チャネル別（OEM、アフターマーケット）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは、自動車用統合スタータージェネレーター（ISG）市場に関する予測評価を提供するものである。また、同市場における成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
自動車用統合スタータージェネレーター（ISG）市場の概要
自動車用統合スタータージェネレーター（ISG）とは、スターターモーターとオルタネーターの機能を単一ユニットに統合した先進的な自動車部品である。主にマイルドハイブリッド車およびハイブリッド車に使用され、燃費効率の向上と排出ガスの削減を目的としている。ISGシステムは、スムーズなエンジンのスタート・ストップ機能、ブレーキ時のエネルギー回生、加速時の追加動力支援を可能にするものである。本来失われるはずのエネルギーを回収・蓄積することにより、ISGは車両全体の性能最適化に寄与する。自動車メーカーは、厳格な環境規制への対応と燃費性能の向上を目的として、この技術の採用を拡大している。また、統合スタータージェネレーターは、エンジン再始動時の静粛性の向上や、現代の車両における走行快適性の向上にも貢献するものである。
Surveyreportsの専門家は自動車用統合スタータージェネレーター（ISG）市場に関する調査を分析し、同市場の規模は2025年に57億米ドルに達したことを明らかにした。さらに、自動車用統合スタータージェネレーター（ISG）市場の売上高は2035年末までに123億米ドルに達すると予測されている。自動車用統合スタータージェネレーター（ISG）市場は、2025年から2035年の予測期間において、約8.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な自動車用統合スタータージェネレーター（ISG）市場分析によれば、エネルギー効率が高く低排出ガスの車両に対する需要の増加、電動化およびハイブリッド車の普及拡大、燃費効率が高く低排出の車両への需要の高まり、ならびにハイブリッドおよび電動車両の採用拡大により、自動車用統合スタータージェネレーター（ISG）市場の規模は拡大すると見込まれている。自動車用統合スタータージェネレーター（ISG）市場における主な企業には、Bosch、BorgWarner、Continental AG、Valeo、Magna International、SEG Automotive、ZF Friedrichshafen AGなどが含まれる。
