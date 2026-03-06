年金受給は６５歳が最適解ではない。選択ひとつで４７０万円損するか、７３０万円得するかが決まる。得する年金知識を一挙紹介！――新刊書籍『知れば知るほど得する年金の本』（著：服部貞昭）3月17日（火）発売
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『知れば知るほど得する年金の本』（著者：服部 貞昭）を3月17日（火）に発売いたします。
■『知れば知るほど得する年金の本』
・アマゾン：https://amzn.to/4le6No6
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896500
〈内容紹介〉
登録者10万人超のYouTubeチャンネル「お金のSOS」を運営する
ファイナンシャル・プランナーが「年金」を徹底解説！
年金は「65歳」で受け取るもの――。
この常識が、あなたの老後の足かせになるかもしれない。
じつは年金受給年齢は、65歳が「最適解」ではありません。
「繰り上げる」か、「繰り下げる」か――。
その選択ひとつで、730万円得するか、470万円損するかの
明暗が分かれるのです。
本書では、著者独自の計算ツールによって、
「何歳からもらうと一番お得か」をシミュレーション。
それぞれの最適解を提案します。
他にも、年金制度の基本から、申請しないともらえないお金、
年金を増やす方法、iDeCo・企業年金の活用法などなど、
“得する年金知識”を厳選・紹介していきます。
年金を“もらうもの”から“増やすもの”へ変える一冊です！
■商品情報
書名：『知れば知るほど得する年金の本』
著者：服部 貞昭
定価：1023円
ジャンル：知的生きかた文庫
ISBNコード：978-4-8379-8965-3
発売日：2026年3月17日（火）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4le6No6
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896500
■著者：服部 貞昭（はっとり・さだあき）
ファイナンシャル・プランナー（CFP〈R〉）、新宿・はっとりFP事務所代表、エファタ株式会社取締役。1977年、長野県須坂市生まれ。東京大学工学部卒業、同大学院修了後、KDDIに入社。EZwebシステム構築、法人向けモバイルSE業務等に従事し、2014年に独立。現在は、お金に困っている人の相談にのりながら、身近なお金に関する情報発信に携わる。ライフマネー・税金・相続関連のオウンドメディアを複数運営、総合月間150万PV超。これまでに2,000本以上の記事を執筆・監修。登録者10万人超のYouTubeチャンネル「お金のSOS」をはじめ、「ZEIMO」など4つのマネー系チャンネルを運営し、累計再生回数2,200万回を超える。
著書に、『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全』（自由国民社）がある。
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ