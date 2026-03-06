年金受給は６５歳が最適解ではない。選択ひとつで４７０万円損するか、７３０万円得するかが決まる。得する年金知識を一挙紹介！――新刊書籍『知れば知るほど得する年金の本』（著：服部貞昭）3月17日（火）発売

年金受給は６５歳が最適解ではない。選択ひとつで４７０万円損するか、７３０万円得するかが決まる。得する年金知識を一挙紹介！――新刊書籍『知れば知るほど得する年金の本』（著：服部貞昭）3月17日（火）発売