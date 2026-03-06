「第36回よこはまシティウォーク＆ウェルネスフェス」3月20日(金・祝)開催 好評につき、エントリー期間を3/10(火)まで延長します
公益財団法人横浜市スポーツ協会は、「第36回よこはまシティウォーク＆ウェルネスフェス」を2026年3月20日(金・祝)に開催いたします。企業・団体での参加も3月10日(火)まで募集しております。
「よこはまシティウォーク」は、5km・10km・20km・30kmの推奨コースを歩きながらチェックポイントを巡り、17:00までにゴールしていただく、ウォーキングイベントです。
3月4日に応募締め切りとなりましたが、ご好評につき、「レイトエントリー」を実施することになりました。
春が近づき、タイミングによっては桜を楽しみながらのウォーキングになるでしょう。
お花を見ながら横浜の街を歩いてみませんか？
＜よこはまウェルネスマルシェ コラボ決定！＞
また、よこはまシティウォークのスタート・ゴール地点では、健康的で元気になるイベント、ウェルネスフェスを同時開催しており、ウォーキングに参加する人も、しない人も関係なく楽しめるコンテンツをたくさんご用意してます。
ウェルネスフェスは、「よこはまウェルネスマルシェ」とのコラボも決定！！キッチンカーも出店予定のため、ウォーキング後にはぜひお立ち寄りください。
皆様のご参加をお待ちしております！
エントリー期間延長
■開催概要
日時： 令和8年3月20日(金・祝)8：00～17：00
主催： 公益財団法人横浜市スポーツ協会
スタート・ゴール・イベント会場： 横浜シンフォステージ(グランモールプラザ)
協賛：明治安田生命保険相互会社、株式会社マクニカ、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、株式会社セレスポ、ぴあ株式会社、株式会社アルペン スポーツデポフラッグシップストア、公益財団法人神奈川県スポーツ協会(スポーツ安全保険)、公益財団法人横浜市緑の協会、株式会社ミツハシ、YOKOHAMA AIR CABIN、横浜武道館、横浜銀行アイスアリーナ
■ガイドウォーキング企画
一人で歩けばただの景色も、ガイドさんの言葉が添えられることで、数百年の歴史とともに、自分の人生の軌跡をたどる！
そんなドラマチックな時間が、シティウォークの道のりに詰まっています。プロのガイドという最高のエスコート役と一緒に、歩いてみませんか？
■SNS企画
フォローしている方にプレゼントあり！当日までに投稿してくれた方には、素敵なプレゼントが当たるかも！？
※エアキャビンご招待券やアイスアリーナの無料チケット、次回出場権など(予定)
■ウェルネスフェス
・よこはまウェルネスマルシェ【アパレル・スイーツ・フード・雑貨など】
スタート・ゴール地点では、「よこはまウェルネスマルシェ」を同時開催。ゴールしたあなたを迎えるのは、最高の一杯かもしれません。ゴールした後も、ご家族やお友達と一緒に、感想を言い合いながら、ゆっくりと過ごせる会場をご用意。
当日は、ここでしか味わえない至高の逸品をぜひ皆さんで楽しんでください。
(※ウォーキング参加者以外の方も入場可能です)
よこはまウェルネスマルシェ
・ウェルネスフェス【ZUMBA(R) 健康チェック インクルーシブスポーツ体験など】
スタート・ゴール地点では、「ウェルネスフェス」として、様々なスポーツ体験のブースをご用意しています。
ZUMBA(R)や各種健康チェック、体力測定やお子さんと一緒に誰でもできるインクルーシブなスポーツなど。
ウォーキングには参加しなかった人も、当日のブースを楽しむウェルネスフェスだけへの参加も大歓迎です！
【イベントに関するお問い合わせ先】
公益財団法人横浜市スポーツ協会
担当 ： 瀬王(せおう)・青井
電話 ： 045-640-0012