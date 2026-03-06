「道の駅くるくる なると(所在地：鳴門市)」内にあるおにぎり惣菜専門店「うまいんじょおにぎりとみそ汁」は、このたび開業2周年を迎えます。日頃のご愛顧への感謝込め、地域食材の魅力を再発信する記念イベントを開催いたします。





https://www.kurukurunaruto.com/





「うまいんじょおにぎりとみそ汁」2周年









■「うまいんじょおにぎりとみそ汁2周年感謝祭」について

道の駅くるくる なると内にあるおにぎり惣菜専門店「うまいんじょおにぎりとみそ汁」は、徳島県産のお米「あきさかり」を毎日店内の羽釜で炊き上げ、鳴門、徳島県食材にこだわったメニューを提供しております。このたび、開業2周年を迎えるにあたり、日頃のご愛顧への感謝を込め、地域食材の魅力を再発信する記念イベントを開催いたします。徳島県産のお米やわかめ、お肉など素材にこだわった「徳島オールスターおにぎり」4種や、直径22cmの「ばくだんおにぎり」を期間限定で販売。また、「#私の最強セット」と題して、おにぎりと合わせて美味しくなる惣菜、汁物の組合せを公式Instagramで募集いたします。ご応募された方の中から、抽選で3名様に道の駅オリジナル「ご飯のお供セット」をプレゼントいたします。2周年の節目は、皆さまへの感謝とともに“地域米文化の再出発”の日にして参ります。









■イベント内容

【期間限定2周年限定「徳島オールスターおにぎり」】

商品名 ： 阿波黒牛贅沢むすび

アレルギー： 小麦・卵・牛肉・大豆・ごま

価格 ： 486円(税込)

阿波黒牛贅沢むすび





商品名 ： 鳴門わかめ 焼きもろみ味噌むすび

アレルギー： 小麦・大豆

価格 ： 324円(税込)

鳴門わかめ 焼きもろみ味噌むすび





商品名 ： 阿波うなぎむすび

アレルギー： 小麦・大豆

価格 ： 990円(税込)

阿波うなぎむすび





商品名 ： 徳島蓮根シャキシャキむすび

アレルギー： 小麦・卵・牛肉・大豆・ごま

価格 ： 324円(税込)

徳島蓮根シャキシャキむすび





【「なる唐」3種の味新発売】

商品名：なる唐すだち塩(アレルギー：卵・小麦・鶏肉・大豆)

なる唐ハニーマスタード

(アレルギー：乳成分・卵・小麦・鶏肉・大豆・りんご)

なる唐チリソース

(アレルギー：小麦・鶏肉・大豆・ごま・ゼラチン・卵・乳成分)

価格 ：各種 100gあたり 300円(税込)





左から) すだち塩・ハニーマスタード・チリソース





【直径22cm「ばくだんおにぎり」】

商品名 ： 祝！周年 ばくだんおにぎり

アレルギー： 卵・牛肉・さけ・いくら・豚肉・大豆

価格 ： 3,980円(税込)

1日5個限定 要予約

直径22cm「ばくだんおにぎり」





【1日20個限定 阿波しらすのまんまるおにぎり】

特別限定メニューで、期間中1日20個限定200円おにぎりです！

商品名 ： 阿波しらすおにぎり

アレルギー： ごま

価格 ： 200円(税込)

阿波しらすのまんまるおにぎり





【公式Instagramにて「#私の最強セット」募集】

「おにぎり＋唐揚げ」「おにぎり＋豚汁」など、おにぎりと組み合わせて美味しいおかずとのペアショットをハッシュダグ「#私の最強セット」と、お勧めコメントを一言添えて投稿してくださった方の中から抽選で3名様に道の駅くるくるなるとオリジナルの「ご飯のお供セット」をプレゼントいたします。





応募方法：

(1)お好きなおにぎりとおかずやお味噌汁のペアショットを撮影

(2)キャプション(本文)にて、おにぎり、料理の名前とお勧めコメントを記載

(3)ハッシュタグ「#私の最強セット」を記載して応募期間中に投稿





募集期間：2026年3月7日(土)から3月15日(日)まで

特典 ：抽選で3名様に道の駅くるくるなるとオリジナルの

「ご飯のお供セット」をプレゼント。





注意事項：

・応募いただいた投稿をSNSにてリポストさせていただく場合がございます。

・抽選時期は2026年3月下旬予定

・都合により賞品を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

・当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。





ごはんのお供セット

■施設概要

名称 ： 道の駅くるくる なると

所在地 ： 徳島県鳴門市大津町備前島字蟹田の越338-1

面積 ： 約17,900m2

駐車台数 ： 普通車約268台／大型車約16台／身障者用3台(24時間利用可能)

合計287台

営業時間 ： 9時～17時

ナルトエエモン 9時～16時ラストオーダー

うまいんじょおにぎりとみそ汁 10時～15時ラストオーダー

※店頭分なくなり次第終了

ホレタテキッチン・大渦食堂 10時～16時ラストオーダー

公式サイト ： https://www.kurukurunaruto.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/kurukurunaruto





道の駅くるくる なるとについて

うまいんじょおにぎりとみそ汁





■運営企業概要

会社名 ： 株式会社シンカ

代表者 ： 代表取締役 大野 充

所在地 ： 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜35-2

事業内容 ： 道の駅運営、観光土産品の開発・販売、飲食店運営 等

公式サイト： https://www.thinka-n.com/