株式会社ブリスコラはMARY BURGERにて2026年3月13日（金）から『クソハムちゃんの10thアニバーサリー もぐもぐパーティーでちゅ！』と題したコラボカフェを開催します。クソハムちゃんのバースデーに合わせてお肉のメニューを多数ご用意しました。このイベントのために新規で描き下ろされたイラストの商品をはじめ、コラボ内容に合わせたイラストを使用した商品を多数展開いたします。キャラクターパネルの展示や、ここでしか手に入らないご購入特典もご用意しております。お見逃しなく♪

■イベント名 『クソハムちゃんの10thアニバーサリー もぐもぐパーティーでちゅ！』■開催期間 2026年3月13日（金）～4月12日（日）■開催場所 MARY BURGER 西武渋谷店 東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷A館 8F■営業時間 11:30～21:00

※飲食のご購入では物販ご購入特典のお渡しはできません。※期間限定のため、無くなり次第終了となります。※ご購入特典のコースターの絵柄はお選びいただけません。※ご購入特典のコースターはランダムでのお渡しとなりますので、同じ絵柄が重複する可能性がございます。

※購入制限がございます。また、制限につきましては予告なく解除になる場合もございます。ご了承ください。※一部商品につきましては、後日の販売となる場合もございます。 また、やむをえない事情により販売中止や、品切れ等の場合がございます。ご容赦いただけますようお願いいたします。 後日の販売、および再販売日時につきましては、X（@ffut_shop）にてお知らせいたします。※スタッフの指示に従っていただけない場合、販売をお断りする場合がございます。※当日の状況により事前のご案内内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。※不良品以外の交換・返品はできかねます。サイズ・色など商品をよくご確認の上ご購入ください。※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます。

物販1会計、税込み3,000円お買い上げごとに 「特製ミニ缶バッジ」（全10種）をランダムで1点プレゼント！

※レシートの合算はできません。飲食ご購入レシートとの合算もできません。※期間限定のため、無くなり次第終了となります。※絵柄はお選びいただけません。ランダムでのお渡しとなりますので、同じ絵柄が重複する可能性がございます。

■注意事項

※スタッフの指示に従って頂けない場合、販売をお断りする場合がございます。※当日の状況により事前のご案内内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。※不良品以外の交換返品はお承りできかねます。※サイズ・色など商品をよくご確認の上ご購入ください。※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます。

■イベント特設サイト

https://ffut.net/apps/note/kusohamu_10th/

■X（旧Twitter）

本キャンペーンの情報や商品情報は下記X（旧Twitter）にて随時更新！「ffut」アカウント：@ffut_shophttps://twitter.com/ffut_shop

■作品情報

自称クソカワイイハムスター、略してクソハム。見た目はカワイイハムスター、その正体は宇宙生命体！？おいしいごはんは全部クソハムのものでちゅ！欲望に忠実で、毎日楽しく生きている。

■関連サイト

■ クソハムちゃん【公式X】：https://x.com/kusohamu_chan■ クソハムちゃん【公式Instagram】：https://www.instagram.com/kusohamuchan/■ クソハムちゃん【公式LINE】：https://page.line.me/kusohamu_chan■ 作者NORICOPO【公式X】：https://x.com/noporico■ ShoPro 作品紹介ページ：https://www.shopro.co.jp/license/title/745/ⒸＮＯＲＩＣＯＰＯ

■企画制作：株式会社ブリスコラ 会社概要商号 ： 株式会社ブリスコラ所在地 ：〒110-0005 東京都台東区上野3-18-13 パークリーガル上野5FTEL：03-6284-2196代表者 ： 代表取締役 中村 亮設立 ： 2023年11月事業内容 ： ライセンス商品企画・製作・卸売・イベント企画・運営URL ： https://briscola-inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】株式会社ブリスコラ 担当：中村・安藤TEL：03-6284-2196 FAX：03-6284-2197E-mail：ffut@briscola-inc.co.jpURL ： https://ffut.net/