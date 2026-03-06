ビルボードジャパン(株式会社阪神コンテンツリンク)は、【billboard classics QURULI Premium Symphonic Concert 2026】の開催を決定した。

古今東西の音楽を柔軟に取り入れ、多彩な楽曲を世に送り出してきたくるり。岸田繁が生み出す純粋かつ叙情的な楽曲群と、佐藤征史が紡ぐ唯一無二のグルーヴは、時代やジャンルを越えて多くの人の魂を揺さぶり続けている。





今年の秋、結成30周年という節目を迎えるくるりが挑むのは“初”となるフルオーケストラとの共演。指揮にはクラシックからポップスまで縦横無尽な活躍を見せる高井優希を迎え、珠玉の楽曲の数々が重厚で色彩豊かなオーケストラサウンドと共に再構築され、新たな景色を描き出す。





本公演は東京・渋谷のBunkamura オーチャードホール、そして二人の故郷・京都が誇るクラシック音楽の殿堂、京都コンサートホールの2会場で開催。東京フィルハーモニー交響楽団、日本センチュリー交響楽団という東西を代表するプロフェッショナルな楽団と共鳴し、ロックとクラシックの境界線が溶け合う特別なステージが実現する。





くるりというバンドの音の旅路を辿り、その「現在地」と「未来」を示す本公演は、かけがえのない音楽体験となるだろう。

◎公演情報

billboard classics QURULI Premium Symphonic Concert 2026





＜開催日時・会場＞

【東京】2026年8月30日（日） Bunkamura オーチャードホール 開場 17:00 開演 18:00

【京都】2026年9月5日（土） 京都コンサートホール 大ホール 開場 17:00 開演 18:00





＜出演＞

くるり

指揮：高井優希

管弦楽：【東京】東京フィルハーモニー交響楽団【京都】日本センチュリー交響楽団

＜編曲監修＞山下康介





＜チケット＞ 全席指定 12,000円（税込）※特製プログラム付き





チケット販売スケジュール：

くるりオフィシャルサポーターズクラブ「純情息子」（年会費コース）最速先行（抽選）2026年3月6日（金）18:00～3月15日（日）23:59

ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）2026年3月18日（水）12:00～3月22日（日）23:59

くるりオフィシャルサポーターズクラブ「純情息子」（月会費・年会費コース）先行（抽選）2026年3月18日（水）12:00～3月22日（日）23:59

くるりオフィシャルHP・SNS先行（抽選）2026年3月25日（水）12:00～3月29日（日）23:59

イープラス独占先行（抽選）2026年4月1日（水）12:00～4月5日（日）23:59





<公演公式サイト> https://billboard-cc.com/quruli2026





主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

企画制作：ビルボードジャパン、ノイズ・マッカートニー

後援：米国ビルボード、【東京】J-WAVE





＜注意事項＞

※枚数制限：おひとり様最大4枚まで

※未就学児入場不可

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください。

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません。

※必ず公式サイトに掲載の注意事項をご確認の上、チケットをお求めください。

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice ）





＜公演に関するお問合せ＞

【東京】HANDS ON ENTERTAINMENT info@handson.gr.jp（10:00～18:00／土日祝休）

【京都】キョードーインフォーメーション 0570-200-888（12:00～17:00／土日祝休）





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。





ビルボードジャパン http://www.billboard-japan.com/





