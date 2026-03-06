【和合治久博士監修】“細胞修復の周波数といわれる528Hz”のソルフェジオ作品。CROIX HEALING『Sea Energy Penetrating into Heart』3月6日配信開始

株式会社クロア

海のエネルギーをイメージした、静かなヒーリングサウンド。

528Hzソルフェジオが、心の奥へやさしく浸透していきます。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、CROIX HEALINGの最新アルバム『Sea Energy Penetrating into Heart』の配信が2026年3月6日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

CROIX HEALING / Sea Energy Penetrating into Heart

意志とは無関係に働く自律神経を整え、心拍数やストレスホルモンを減らす作用のある周波数がソルフェジオ音階の１つの528Hzです。その周波数を含む音楽は気分を改善したり不安を払拭する影響もあり、テンポや音色には心身のリラックスを生む落ち着く構造が存在します。基本的に９つあるソルフェジオ周波数の中では、昔から奇跡の周波数あるいは細胞を修復する周波数といわれているのが有名な528Hzであり、今日、幸せホルモンであるオキシトシンを増加させて不安や心配事を緩和させることも科学的に判明しています。

過密化した現代社会は不快な精神的ストレスに満ちており、働き過ぎから生じる睡眠不足が続くため、身体の不調を訴えて心身機能が低下し虚弱なフレイルの人々が増加しています。今回収録されている癒やし効果の高い528Hz音楽には、ゆらぎ音の多い海の優しいさざなみや深海のゆったりした環境を想起させるテンポ、また広大な海面から得られる心身の安らぎなどが存在するため、心身が安静状態に導かれます。日頃の不快なストレスの解消にこの528Hz音楽をうまく活用して健やかに過ごしてほしいと思います。

監修：和合治久

松本大学客員教授・埼玉医科大学短期大学名誉教授・理学博士

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-1987

タイトル：Sea Energy Penetrating into Heart

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年3月6日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/X600r3zW45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/49EYTQl321

収録曲

Tr.01 Birth of Valuable Life （尊い命の誕生）

Tr.02 Delightful Cry （喜びの叫び）

Tr.03 Shining Vast Sea （光り輝く広大な海）

Tr.04 Looking at Blue Ocean （真っ青な太陽を見つめて）

Tr.05 Soft Sound of Wave （優しい波の音）

Tr.06 Oneself in Water Flow （水の流れに身を置いて）

Tr.07 Tender Lapse of Time （優しい時の流れ）

Tr.08 Deep Sea Expanse （深海の広がり）

Tr.09 Slow Swimming （緩やかな遊泳）

Tr.10 Mysterious World of Sea Bottom （神秘的な海底世界）

☆ソルフェジオ周波数関連ページ

聴いた時に心地良さを感じ、心身に良い効果があるソルフェジオ周波数で心と身体のバランスを整えましょう。

▶https://www.croixhealing.com/solfeggio-special

本作品はApple Music、Amazon Musicにてドルビーアトモスでお楽しみいただけます。

【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。

今作は世界中の一流アーティストも利用している、新しい次元の創造性を解き放ち、より明瞭で、より広々とした、より深みのあるサウンドを実現する【ドルビーアトモス】対応作品としてリリース。

※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。

Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。

【ドルビーラボラトリーズ】

HP: https://www.dolby.com/ja

CROIX HEALING / Well-Being by Solfeggio Music

古来の音階であるソルフェジオ音階は９つの特定の周波数から構成されています。この中で、細胞を修復し無限の可能性を秘めていると考えられている周波数が528Hzです。この周波数を含む音楽に聴き入ると、心身や脳を安静状態に導く副交感神経が作用してきます。

現代社会において健康に生きていくためには、日々蓄積するストレスを簡単な方法で和らげ取り除くことがとても重要です。この観点で、ストレスを軽減する528Hz音楽は健康を支える自律神経の乱れを整えてくれるため、大いに役立つ簡単に聴き入るだけのツールになります。

今日、ウェルビーイングという言葉がよく使用され、健康寿命延伸を図る上できわめて大切な概念になっています。この意味で、年齢を重ねると弱くなる副交感神経を刺激して心身を穏やかにする528Hz音楽はウェルビーイングを維持・促進する上で大きな意義をもつと考えられます。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-1765

タイトル：Well-Being by Solfeggio Music

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2024年5月10日(金)

レーベル：CROIX HEALING

配信サービス一覧▶https://lnk.to/gB6adtt921

和合治久先生 プロフィール

理学博士：和合治久先生

和合治久(Haruhisa Wago)

松本市生まれ。東京農工大学大学院修了後、京都大学にて理学博士取得。埼玉医科大学短期大学教授・学科長・学長補佐を経て埼玉医科大学・大学院教授・初代学科長歴任。これまでに中国・長春中医薬大学、および東北師範大学客員教授、東京農工大学、首都大学東京、名古屋大学、早稲田大学、お茶の水女子大学、尚美学園大学、放送大学などで非常勤講師。現在、埼玉医科大学短期大学名誉教授、松本大学客員教授、東京都立大学、新渡戸文化短期大学で講師を兼務。国際個別化医療学会顧問、日本作家クラブ名誉理事、日本臨床音楽研究会理事、公益社団法人「虹の会」理事長、USEN放送番組審議会委員、一般社団法人「まつもとユニバーサルデザイン研究会」理事長、「UNIV H&H大学院」顧問、「エア・ウォーター」顧問などを務める。専門は免疫音楽医療学、比較免疫生物学で人間を含めた動物の健康維持機構を研究。これまでに、国際比較免疫学会アジア・オセアニア会長、日本比較免疫学会副会長、日本生体防御学会理事、日本臨床検査学教育学会理事などを歴任。

著書に「21世紀の音楽療法を考える」「音楽療法元年」「心と体が安まる周波数528Hz CDブック」「免疫力を高めるアマデウスの魔法の音」「粘膜力でぜんぶよくなる」「最恐ストレスからあなたの自律神経を守りぬくCDブック」「認知症にならないためのCDブック」「動物免疫学入門」「昆虫の生体防御」「動物の血液細胞と生体防御」など他多数。

音楽療法監修CDに「最新健康モーツァルト音楽療法」「治・未病音楽療法CD」「心と体を整える～愛の周波数528Hz」「癒やしのモーツァルトシリーズ」「育脳モーツァルト」「心と体を整える愛の周波数528Hz」「脳活性のためのミュージックセラピー」「心の不安を和らげる周波数396Hz」など他多数。

受賞歴に、文部大臣賞、日本応用動物昆虫学会賞、日本臨床検査学教育学会精励賞、日本レコード大賞企画賞（監修CD）。

テレビ・ラジオ等出演多数。全国各地で音楽セラピーコンサートを開催し治未病活動を展開している。

和合治久先生監修作品 特集ページ：https://www.croixhealing.com/haruhisawago-special

＜CROIX HEALING＞プロフィール

CROIX HEALING

ヒーリングアーティスト

毎日のサウンド・トリートメントをテーマに耳から取り入れる健康法「SOUND TREATMENT」による音楽を追究活動する音楽ユニット。

様々な演奏家とのコラボレーションの他、音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身障害の回復、ストレスの解消、免疫力アップなど、現代社会における様々な課題へ音楽からのアプローチを深め広げていく事を目標に、医師や医療機関、専門家らとも活動中。

眠れる音楽、リラクゼーション音楽、メディテーション(瞑想)音楽、癒やしの自然音、ヨガミュージック、禅音楽、などの他、モーツァルトやバッハなどを筆頭に癒やしの周波数を放つクラシック音楽も多く制作しています。

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

