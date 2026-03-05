【4月12日開催】「カリコリゾート淡路島」で宿泊ペア無料招待が当たる2段階大抽選会“カリコフェス2026 ～10th Anniversary 春の花響宴～”を実施。期間限定20％OFFセールも同時販売

株式会社ブッキングリゾート

公式サイト：https://www.minamiawaji-resort.com/

「カリコフェス2026 ～10th Anniversary 春の花響宴～」イベント概要

カリコリゾート淡路島[夕焼け]◆その場で当たる！ハズレなしの“2段階”大抽選会

カリコリゾート淡路島内の全施設を対象に、施設をご利用いただくだけでその場で抽選会に参加可能。参加者全員に感謝賞として【全施設共通100円券】をプレゼントします。

さらに、各施設で1等が当選された方は、「宿泊ペア無料招待券」が当たる“グランドチャンス大抽選会”へ進出。グランドチャンス大抽選会もハズレなしとなっており、参加者全員に特別感謝賞として、大浴場・サウナ・11種類の岩盤浴が楽しめる「雁子の湯の無料入浴券」を進呈。

利用するだけで参加できるイベント限定の特別企画です。

期間中は、各施設で記念企画や春限定サービスも実施します。

イベントを最大限に楽しむなら“宿泊”がおすすめ

イベントを最大限楽しむなら、やはり宿泊がおすすめ。全棟オーシャンビューのロケーションに加え、追加料金なしで多彩なサービスを楽しめる“オールインクルーシブ型”の滞在スタイルを提供しています。

さらに、愛犬と宿泊可能な客室もあるため、カップルやファミリーだけでなくペット連れの旅行にも最適。昼はイベントを楽しみ、夜は海を望む客室でゆったりと過ごす、非日常の滞在をお楽しみいただけます。

【イベント限定特典】

2026年4月12日(日)チェックインの宿泊者全員に、パティシエ特製デザートを無料提供

◆選べる３つの客室タイプ- ドームテント［Aura〈アウラ〉/GrandeAura〈アウラ〉］GrandeAura〈アウラ〉ビッグドーム内観Aura〈アウラ〉～C～サンセットドーム外観- コテージ［オーシャンビュー/ウブドハウス/ヴィザヴィ］OceanView〈オーシャンビュー〉スタンダードコテージ外観Vis-a-Vis〈ヴィザヴィ〉スイートコテージ内観- ヴィラ［ルッソ］Lusso〈ルッソ〉ヴィラ バルコニーLusso〈ルッソ〉ヴィラ リビング

関西でも珍しい天井部が透明なドームテントをはじめ、専用バスルームとトイレを備えたログハウス型コテージ、ラグジュアリーなヴィラなど、滞在スタイルに合わせて選択が可能です。

◆追加料金なしで楽しめる、充実のサービス雁子の湯 [大浴場・岩盤浴]雁子の湯 [サウナ]アクティビティ[卓球・ダーツ・ビリヤード]フィットネス爽

滞在中は、大浴場・岩盤浴・サウナのほか、卓球やダーツなどのアクティビティも無料で利用可能。さらに管理棟ではお菓子の食べ放題、夕食時には飲み放題サービスも用意されています。

◆愛犬家も安心！ドッグフレンドリーフレンドリーリゾート犬種別にエリア分けされたドッグラン愛犬用のメニューが充実したカフェ一時預かり可能なペットサロン夏季限定で楽しめるドッグプール

犬種別エリアのドッグラン、愛犬用メニューを揃えたカフェ、夏季限定ドッグプールなど、ペットと快適に過ごせる設備が充実。飼い主と愛犬がともに楽しめるリゾートです。

春から初夏にかけてのお得な限定プランも続々登場

Aura〈アウラ〉～B～サンライズドーム外観

3月から4月にかけては学生旅行に嬉しい学割プラン、4月以降は初夏のセールプランもスタートし、よりお得にグランピングステイを楽しめます。いずれのプランも、追加料金なしで利用できるオールインクルーシブサービスはそのまま。大浴場や岩盤浴、各種アクティビティなど充実の館内コンテンツとともに、春から初夏にかけての淡路島滞在を満喫できます。

学割プラン

１.1人3,000円OFF！カジュアルBBQ付の学割プラン＜1泊2食付＞

夕食は人気のカジュアルBBQ付き。学生グループ旅行に利用しやすい特別割引プランです。

２.【初夏セール】期間限定20％OFF！カジュアルBBQ付プラン＜1泊2食付＞

GW期間を除く土日も対象の期間限定セール。家族旅行やカップル旅行にも利用しやすい内容です。

春の淡路島で、特別なリゾートステイを

カリコリゾート淡路島[空撮]

春の澄んだ空気と瀬戸内海の絶景に包まれながら、非日常のグランピング体験を。海を望むロケーションとオールインクルーシブならではの充実したサービスが揃う「カリコリゾート淡路島」で、ゆったりとしたリゾートステイを楽しんでみてはいかがでしょうか。

◆施設概要

施設名：カリコリゾート淡路

住所：〒656-0341 兵庫県南あわじ市津井1475-9

アクセス：【お車でお越しの方】

関西・神戸方面からお越しの方

阪神高速道路・中国自動車道・山陽自動車道・阪神高速3号神戸線・第2神明道路

各高速道路から垂水JCTへお進み下さい。

神戸淡路鳴門自動車道に入り、明石海峡大橋経由で西淡三原ICでお降り下さい。

四国方面からお越しの方

高松自動車道・徳島自動車道から鳴門JCTへお進み下さい。

神戸淡路鳴門自動車道に入り、大鳴門橋経由で西淡三原ICでお降り下さい。

公式サイトを見る :https://www.minamiawaji-resort.com/

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp