2026 World Baseball Classic 日本代表選手記念グッズ第2弾を発表、大谷翔平選手モデルなどを数量限定販売
株式会社レッツは、2026年3月に開幕する「2026 World Baseball Classic」に出場する日本代表選手をフィーチャーした公式ライセンス商品「2026 World Baseball Classic 日本代表選手記念グッズ第2弾」を発表しました。
本シリーズは、大谷翔平選手をはじめとする日本代表選手の活躍を記念したメモリアルコレクションです。大会公式ロゴを配した特別仕様で展開し、一部商品には日本郵便限定デザインを採用しています。
ラインナップには、大谷翔平選手のプレーシーンを使用したダブルコインフォトミント（世界限定2,026個）や、22ktゴールドメッキ仕様のゴールドコイン（世界限定2,026個）、世界限定300個のゴールドプレート（スタンプ風）などを用意。また、東京プール開催を記念し、コイントスデザインを再現した公式チャレンジコイン（世界限定2,026個のうち500個を販売）も展開します。
いずれもシリアルナンバー入りの数量限定モデルです。
販売は「郵便局のネットショップ」にて、2026年3月6日（金）17時より開始。販売期間は2026年3月31日（火）23時59分までを予定しています。
※掲載画像はイメージです。実際の商品には大会期間中に撮影された写真が使用される予定です。
本リリースでは主なモデルを紹介します。
【商品ラインナップ（代表モデル）】
■2026 World Baseball Classic 大谷翔平ダブルコインフォトミント
大谷翔平選手のプレーシーンを使用した郵便局限定デザインのダブルコインフォトミント。
大会公式ロゴコインと日本代表オリジナルデザインコインの2枚を配した特別仕様です。
米国ハイランドミント製。世界限定2,026個、シリアルナンバー入り。
大谷翔平 ダブルコインフォトミント（郵便局限定デザイン／世界限定2,026個）
販売価格：33,000円（送料・消費税込）
■2026 World Baseball Classic 大谷翔平ゴールドコイン
大谷翔平選手を記念した22ktゴールドメッキ仕様の限定モデル。
表面に選手ビジュアル、裏面に大会公式ロゴを刻印した特別デザインで、郵便局限定デザインとして展開します。
米国ハイランドミント製。世界限定2,026個、シリアルナンバー入り。
大谷翔平 ゴールドコイン（郵便局限定デザイン／世界限定2,026個）
販売価格：17,000円（送料・消費税込）
■2026 World Baseball Classic 大谷翔平ゴールドプレート（スタンプ風）
大谷翔平選手を記念したスタンプ風デザインの22ktゴールドメッキプレート。
選手ビジュアルと大会公式ロゴを配した特別仕様で、郵便局限定デザインとして展開します。
米国ハイランドミント製。世界限定300個、シリアルナンバー入り証明書付き。
大谷翔平 ゴールドプレート〈スタンプ風〉（郵便局限定デザイン／世界限定300個）
販売価格：22,000円（送料・消費税込）
■2026 World Baseball Classic チャレンジコイン（東京）
2026 World Baseball Classic 東京プール開催を記念した公式チャレンジコイン。
東京ラウンドにおけるコイントスデザインを再現したブロンズ仕様のモデルです。
米国ハイランドミント製。世界限定2,026個のうち500個を販売、シリアルナンバー入り。
チャレンジコイン〈東京〉（公式デザイン／世界限定2,026個のうち500個販売）
販売価格：15,000円（送料・消費税込）
【販売概要】
【販売サイト】
「郵便局のネットショップ」
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress260306-02/
※郵便局窓口での受付は行っておりません。
【販売期間】
2026年3月6日(金)17時00分～2026年3月31日(火)23時59分
【商品お届け時期】
2026年6月1日（月）より順次出荷予定