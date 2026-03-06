小豆島の路線バスのダイヤが改正│乗継時間の短縮で、小豆島観光がますます便利に

ジャンボフェリー株式会社

神戸-小豆島-高松を結ぶジャンボフェリー株式会社（本社：神戸市 代表：山神正義）は、2026年4月1日に実施される小豆島オリーブバスのダイヤ改正により、神戸発フェリーから小豆島内路線バスへの接続性が向上することをお知らせいたします。

本ダイヤ改正は、オリーブバス様および小豆島町のご協力により実現したものです。

これまで、神戸8:15発のフェリーで坂手港に到着した場合、接続する直近の路線バスは12:17発であり、約40分の待ち時間がありました。今回のダイヤ改正により、11:51発の路線バスに乗り継ぐことが可能となり、待ち時間は約15分へと短縮されます。これにより、坂手港から小豆島各地への移動がよりスムーズになります。

なお、このダイヤ改正に伴い、坂手港と草壁港を結ぶ無料送迎バス（社会実験）は、2026年3月31日をもって運行を休止いたします。

ジャンボフェリーでは、今後も関係各所と連携し、フェリーと島内交通の接続性向上に取り組み、小豆島へのアクセス利便性の向上に努めてまいります。

詳細を見る :https://ferry.co.jp/news/wpnews-68673/

バスダイヤ改正の概要

本リリースに関連する小豆島オリーブバスのダイヤ改正内容は、以下の通りです。

田ノ浦映画村線 「坂手港ターミナル前」発

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89463/table/133_1_d7ccbe82ea3870e94769ddc9e2fbd34f.jpg?v=202603060552 ]

路線バスでアクセスできるおすすめスポット

１. 坂手港ターミナル前（11:51発）

ジャンボフェリーの小豆島のりば「さかてらす」の目の前から、オリーブバスに乗車できます。（次便12:16発のバスもご利用いただけます。）

２. 馬木（11:58着）

馬木バス停から徒歩約5分の場所には、島で唯一の酒蔵「小豆島酒造」があります。酒粕を使った奈良漬や粕汁など、「杜氏のまかない飯」はランチにおすすめです。

３. 草壁港 12:07着

「あおい」売店で人気のジェラート店 MINORI GELATO の本店は、草壁港のすぐ近くにあります。草壁港からは、寒霞渓行きの無料シャトルバス（12:10発／12:50発）へ乗り換えることもできます。

４. オリーブ公園口 12:11着

瀬戸内海を望む小高い丘に広がる 小豆島オリーブ公園 は、オリーブをテーマにした公園です。

実写映画「魔女の宅急便」のロケ地としても知られ、ギリシャ風車やオリーブ畑の風景が人気の撮影スポットとなっています。