『エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店』が開催。イベント限定カラーのフィギュアも登場。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ」にて、『エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店』を、2026年3月20日(金・祝)～4月5日(日)の期間で開催いたします。

■注目ポイント

１.美少女フィギュアブランド「ヴェルテクス」が展開するオリジナルフィギュアシリーズ『エルフ村』のフィギュアやグッズを販売。

２.イベント限定カラーフィギュアが登場。フィギュアの原型・デコマスなども展示。

３.対象商品を10,000円(税込)以上お買い上げの方に、＜エルフ村 おみやげタオル＞を1枚プレゼント。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

【開催概要】

■エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店

■開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 イベントスペース

■開催期間：2026年3月20日(金・祝)～4月5日(日)



※状況に応じて、整理券配布を実施する可能性があります。

※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。

■商品一覧

※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※数量に限りがございます。完売次第販売終了となります。

※商品ラインナップは予告なく変更となる場合がございます。

■購入特典

対象商品を10,000円(税込)以上お買い上げの方に、＜エルフ村 おみやげタオル＞を1枚プレゼント！

※特典はお一人様1点限りとなります。

※無くなり次第配布終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

(C)VERTEX

【店舗情報】

