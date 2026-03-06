『エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店』が開催。イベント限定カラーのフィギュアも登場。
大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ」にて、『エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店』を、2026年3月20日(金・祝)～4月5日(日)の期間で開催いたします。
■注目ポイント
１.美少女フィギュアブランド「ヴェルテクス」が展開するオリジナルフィギュアシリーズ『エルフ村』のフィギュアやグッズを販売。
２.イベント限定カラーフィギュアが登場。フィギュアの原型・デコマスなども展示。
３.対象商品を10,000円(税込)以上お買い上げの方に、＜エルフ村 おみやげタオル＞を1枚プレゼント。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
【開催概要】
■エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店
■開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 イベントスペース
■開催期間：2026年3月20日(金・祝)～4月5日(日)
※状況に応じて、整理券配布を実施する可能性があります。
※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。
■商品一覧
※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。
※数量に限りがございます。完売次第販売終了となります。
※商品ラインナップは予告なく変更となる場合がございます。
■購入特典
対象商品を10,000円(税込)以上お買い上げの方に、＜エルフ村 おみやげタオル＞を1枚プレゼント！
※特典はお一人様1点限りとなります。
※無くなり次第配布終了となります。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
(C)VERTEX
【店舗情報】
