『エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店』が開催。イベント限定カラーのフィギュアも登場。

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ」にて、『エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店』を、2026年3月20日(金・祝)～4月5日(日)の期間で開催いたします。


■注目ポイント


１.美少女フィギュアブランド「ヴェルテクス」が展開するオリジナルフィギュアシリーズ『エルフ村』のフィギュアやグッズを販売。


２.イベント限定カラーフィギュアが登場。フィギュアの原型・デコマスなども展示。


３.対象商品を10,000円(税込)以上お買い上げの方に、＜エルフ村 おみやげタオル＞を1枚プレゼント。



【開催概要】


■エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店


■開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店　イベントスペース


■開催期間：2026年3月20日(金・祝)～4月5日(日)



※状況に応じて、整理券配布を実施する可能性があります。


※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。


■商品一覧






■購入特典




対象商品を10,000円(税込)以上お買い上げの方に、＜エルフ村 おみやげタオル＞を1枚プレゼント！



(C)VERTEX



【店舗情報】


