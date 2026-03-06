2日間で来場者数約1,300人超、商品レビュー26,616件突破の話題イベント

株式会社FIT

韓国ビューティーブランドが集結する体験型イベント「CLUEMETIC K-Beauty Popup in Harajuku」（主催：ClueMetic、所在地：韓国）は、3月4日（水）に原宿・神宮前のMIL GALLERY JINGUMAEにて開幕し、初日から多くの来場者で賑わいました。

2日間での来場者数は約1,300名超を記録し、会場では各ブランドブースに来場者が列をつくる場面も見られるなど、高い関心を集めています。Qoo10の大型セール「メガ割」と連動したOMO型マーケティング施策として、来場体験からオンライン購買への導線を設計している点も注目されています。

また、来場者向けに用意された特典ギフトやサンプルは初日から好評を博し、用意した特典の多くがすでに配布・交換されるなど、想定を上回るペースで推移しています。

本イベントは3月9日（月）までの6日間限定開催。

また、イベントチケットをお持ちでない方でも、会場内に設置されたリワードゾーン「ミルセカンド」にて、人気商品を特別価格でご購入いただくことが可能です。

※なお、チケットが完売している場合でも、キャンセルにより再度チケットをご購入いただける可能性がございます。ウォークインでの入場が難しい場合もあるため、ご来場をご希望の方はチケットサイトを定期的にご確認いただくことをおすすめいたします。

【来場者の声】

会場では、幅広い世代の来場者から多くのポジティブな声が寄せられています。

・「SNSで見て気になっていたブランドを実際に試せてうれしい！」（20代女性）

・「その場で体験してレビュー投稿までできるのが新鮮。購入の判断がしやすいです。」（30代女性）

・「1日でいろいろな韓国コスメを体験できて大満足です。」（40代女性）

“体験→レビュー→購入”を一体化した設計により、来場者が楽しみながらブランド理解を深められる点が高く評価されています。

【会場の盛況ぶり】

本イベントは、Qoo10メガ割期間と連動したOMO型施策として実施され、会場内ではレビュー投稿やSNS発信が活発に行われています。

2日間時点

・累計レビュー投稿数：26,616件

・来場者数：1,300人超

また、総フォロワー数約70万人超のMoeka氏、総フォロワー約14万人のおつぐ氏をはじめ、ナノインフルエンサー約400名、準メガインフルエンサー4名が来場。会場からリアルタイムでのSNS発信が行われることで、オンライン上でも高い話題性を創出しています。

【イベントの特徴】

■ Qoo10メガ割連動OMO施策

体験 → レビュー → オンライン購買までを一体化し、購買転換を可視化。

■ 来場者6,000名規模の大型イベント

K-Beauty人気ブランドが集結し、直接販売・認知拡大を実現。

■ インフルエンサー施策

ナノインフルエンサー約400名、準メガインフルエンサー4名が参加予定。

【体験型マーケティングとしての価値】

本イベントは、単なるポップアップストアではなく、「体験データ」と「購買データ」を連動させる設計を取り入れた次世代型マーケティング施策です。来場者がその場で商品を試し、レビュー投稿を行い、オンラインでの購入へとスムーズにつながる導線を構築することで、ブランド理解の深化と購買意欲の向上を同時に図ります。

会場では各ブランドの世界観を反映したブース演出やフォトスポットを展開。来場者が自然にSNS投稿を行う環境を整えることで、リアル体験がオンライン上で拡散される構造を実現しています。

さらに、参加ブランドにとっては、来場者との直接接点を持ちながら、リアルな反応・レビュー内容・購買傾向を把握できる機会となり、日本市場におけるマーケティング戦略の精度向上にも寄与します。

韓国ビューティー市場が拡大を続ける中、本イベントは「体験型×データ活用型」の新しいプロモーションモデルとして、今後のブランド展開の指標となる取り組みです。

【参加ブランド】

スキンケアからヘアケア、ビューティーデバイスまで多様なK-Beautyブランドが登場。全1５ブランド。

■ プレミアムブース

AXIS-Y（アクシスワイ）

NAAP（ナープ）

ecofinity（エコフィニティー）

MORESURE（モアシュア）

YE:PRE（イェプリ）

PESTLO（ペスロ）

■ ベーシックブース

JIX（ジックス）

AOU（エーオーユー）

912（ナインワントゥー）

ODID（オーディッド）

AURAS（オーラス）

S.NATURE（エスネイチャー）

■ その他協賛企業様

K-ON COMPANY（ケーオンカンパニー）

G&E GLOBAL（ジーアンドイー グローバル）

ASIABNC（アジアビーエヌシー）

【ClueMeticについて】

ClueMeticは、実際のユーザー体験レビューを収集・分析し、ブランドの成功的な海外進出とマーケティング戦略を支援します。 ポップアップストアを通じて体験、レビュー、購入までをつなぐ統合システムを提供する会社です。

Instagram：https://www.instagram.com/cluemetic

※本プレスリリースは、株式会社FITが広報代行として配信しています。

【代行会社概要】

会社名：株式会社FIT

事業内容：イベント事業部＋システム開発事業部の2部門でリアル×デジタル価値を創る会社

URL：https://www.fitjapaninc.com/