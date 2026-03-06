光の戦士の冒険の軌跡を辿る展覧会。『ファイナルファンタジーXIV光の戦士の軌跡展 -Adventurer′s Chronicle-』東京・大阪にて開催！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社ムービックは、株式会社スクウェア・エニックスが開発・運営する世界的人気MMORPG『ファイナルファンタジーXIV』の展覧会『光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle-』を東京・大阪にて開催いたします。

本展覧会のために描き下ろされたイベントキービジュアルが公開！

本展覧会では、『ファイナルファンタジーXIV』の世界観を表現した展示の数々を交えて、光の戦士のこれまでの冒険を辿ることができます。

さらに展覧会で購入できる記念グッズの販売も！展示内容の詳細、チケット情報、記念グッズ等の最新情報は公式サイト・公式 SNS にて随時お知らせいたします。

【ファイナルファンタジーXIV 光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle- 公式サイト】

https://finalfantasyxiv-exhibition.com(https://finalfantasyxiv-exhibition.com/)

【ファイナルファンタジーXIV 光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle- 公式SNS】

https://x.com/FF14_EXHIBITION(https://x.com/FF14_EXHIBITION)

■『ファイナルファンタジーXIV 光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle-』開催概要

東京会場

【開催期間】2026年4月25日(土)～2026年5月10日(日)

【会場】池袋・サンシャインシティ文化会館ビル3F 展示ホールC

【開催時間】10：00～20：00

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日5月10日は17:00閉場(16:30最終入場)

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

大阪会場

【開催期間】2026年5月30日(土)～2026年6月14日(日)

【会場】大阪南港ATC Gallery

【開催時間】10：00～20：00

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日6月14日は17:00閉場(16:30最終入場)

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

運営状況については即時イベント公式HP及び公式SNSでご案内いたします。

■『ファイナルファンタジーXIV』

＜ファイナルファンタジーXIVとは＞

『ファイナルファンタジーXIV』は広大な世界を舞台に、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるRPGです。キャラクターをカスタマイズし、物語の主人公として世界へ降り立てば、重厚な世界観や魅力的なキャラクターたちとの出会いが待っています。ひとりで冒険に出かけるもよし、仲間とともに強敵に挑むもよし。楽しみ方は無限大です！まずは多くの冒険者たちが集うこの世界を体験するだけでも、感動や驚が待っているはず。あなただけの冒険へ旅立ちましょう！

「ファイナルファンタジーXIV」プロモーションサイト： https://sqex.to/oRZf0

今すぐ無料の冒険へ！「ファイナルファンタジーXIV フリートライアル」 ：https://sqex.to/0excD



■主催・お問い合わせ：

株式会社ムービック

お問い合わせフォーム

https://www.movic.jp/shop/pages/contact.aspx

■権利表記：

(C) SQUARE ENIX