【徳島市】令和８年度から徳島市職員採用試験が大きく変わります！
徳島市
徳島市では、令和８年度から職員採用試験の実施方法を見直し、公務員志望者のほか、転職を検討されている方など、より多くの方に受験いただけるよう、職員募集を４月から開始するほか、大学３年生などを対象とした試験区分を新設するなど、次のとおり変更を行います。詳しくは、本市ホームページまたは今後公表される試験要綱でご確認ください。
徳島市の未来を創る、意欲ある仲間をお待ちしています。
主な変更点
■試験実施時期を「前期」・「後期」・「通年」に変更
例年9月に実施していた試験を、試験区分に応じて、「前期（４月募集）」・「後期（８月募集）」・「通年（最大年３回実施）」により実施します。
■「早期チャレンジ枠」を新設
大学3年生など（卒業前年度の学生）を対象とした、令和１０年４月採用予定の「早期チャレンジ枠」を新設します。令和８年度中に最終合格発表を行う予定で、最終合格発表から採用までの間、学業や資格取得などに専念できます。
■技術職・ＤＸ職の一次試験制導入・試験の通年開催
現行の二次試験制を一次試験制に変更し、採用試験を最大年3回実施します。
試験要綱等
前期分及び通年開催の試験要綱は、４月上旬に公開を予定しています。
後期分の試験要綱は、８月上旬に公開を予定しています。
徳島市HP
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/seikishokuin/shiken_henkou.html
問い合わせ先
徳島市総務部人事課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館7階）
電話番号：088-621-5023
ファクス：088-624-3125