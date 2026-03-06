【徳島市】令和８年度から徳島市職員採用試験が大きく変わります！

徳島市

徳島市では、令和８年度から職員採用試験の実施方法を見直し、公務員志望者のほか、転職を検討されている方など、より多くの方に受験いただけるよう、職員募集を４月から開始するほか、大学３年生などを対象とした試験区分を新設するなど、次のとおり変更を行います。詳しくは、本市ホームページまたは今後公表される試験要綱でご確認ください。

徳島市の未来を創る、意欲ある仲間をお待ちしています。

主な変更点

■試験実施時期を「前期」・「後期」・「通年」に変更

例年9月に実施していた試験を、試験区分に応じて、「前期（４月募集）」・「後期（８月募集）」・「通年（最大年３回実施）」により実施します。

■「早期チャレンジ枠」を新設

大学3年生など（卒業前年度の学生）を対象とした、令和１０年４月採用予定の「早期チャレンジ枠」を新設します。令和８年度中に最終合格発表を行う予定で、最終合格発表から採用までの間、学業や資格取得などに専念できます。

■技術職・ＤＸ職の一次試験制導入・試験の通年開催

現行の二次試験制を一次試験制に変更し、採用試験を最大年3回実施します。

試験要綱等

前期分及び通年開催の試験要綱は、４月上旬に公開を予定しています。

後期分の試験要綱は、８月上旬に公開を予定しています。

徳島市HP

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/seikishokuin/shiken_henkou.html

問い合わせ先

徳島市総務部人事課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館7階）

電話番号：088-621-5023

ファクス：088-624-3125