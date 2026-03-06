ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」『忍里７周年記念イベント』開催決定！

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、2026年春に、オープンから7周年を迎えます。それに伴い、3月20日（金）から期間限定で『忍里7周年イベント』を開催いたします。

第五弾として、イベント開催期間内の4月4日（土）から4月26日（日）の土日祝日限定で「うずまきナルトとお花見会」を開催いたします。うずまきナルトと参加者全員との撮影会や、お菓子配りを行います。お菓子をキャッチし、そのお菓子に桜のシールがついていれば忍里オリジナルステッカーを手に入れることができます。さらにさらに、じゃんけん大会も実施！うずまきナルトとのじゃんけんに勝利し、最後まで勝ち残ることができれば豪華景品を獲得できます。うずまきナルトとともに春の訪れを感じ、特別な時間を忍里で過ごしましょう！

■「忍里7周年記念イベント」 伍の巻 「うずまきナルトとお花見会」概要

実施期間：

2026年4月4日（土）～4月26日（日）の土日祝限定

※4月20日（月）は「NARUTO＆BORUTO 忍里」7周年当日のため、開催いたします。

営業時間：

10:00～22:00（最終受付20:00）

内容：

１.お花見会＆撮影会 （12時開催）

空に舞うお菓子をキャッチし、お菓子に桜のシールが付いていれば限定ステッカーをプレゼントいたします。また、参加者全員でうずまきナルトと記念撮影を行います。

２.じゃんけん大会（14時開催）

うずまきナルトとじゃんけんを行い、最後まで勝ち残ったお客様には豪華景品をプレゼントいたします。

場所：「NARUTO&BORUTO 忍里」内、火影岩前広場

料金：無料 ※別途、アトラクションの入場チケットが必要です

URL：

https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr(https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/)

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ