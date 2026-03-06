TVアニメ『葬送のフリーレン』の新作アパレルグッズが『TOKYO MADNESS CLUB』シリーズにて受注開始！！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、オリジナルIPアパレルブランド『TOKYO MADNESS CLUB』シリーズ(※)から、2026年3月6日(金)17:00～2026年4月5日(日)23:59までの期間で、TVアニメ『葬送のフリーレン』の新作グッズの受注販売を開始します。

『TOKYO MADNESS CLUB』は、「MUSIC&FASHION」をコンセプトにしたアパレルシリーズ。コンセプトに合わせ、Tシャツやタオルといったラインナップを中心に展開する新感覚IPアパレルブランドです。

この度、TVアニメ『葬送のフリーレン』からフリーレンら全6キャラが登場します。撮り下ろしのビジュアルイメージにもご注目ください。

販売情報

【受注期間】

2026年3月6日(金)17:00～2026年4月5日(日)23:59まで

【発売日】

2026年5月下旬頃予定

▼受注サイト：ClaN MARKET（クランマーケット）

https://clan-market.com/collections/sp-tmc

『TOKYO MADNESS CLUB』とは？

Tシャツは、ピグメント加工を施しヴィンテージ感が伝わるボディを採用。古着感を想起させるオリジナルカラーでボディを染めたほか、しっかりした生地感と着心地で、「日常でも着こなせる」仕上がりに。

コンセプトに沿った、Tシャツやタオルといったラインナップを中心に、今後さまざまな作品やキャラクターで商品展開を予定しています。

商品詳細

■メタルTシャツ(全6種) 各種5,500円(税込)

【種類】全6種/個別（フリーレン／フェルン／シュタルク／ヒンメル／ハイター／アイゼン）

【サイズ】各種M、L、XLサイズ

【素材】綿100％

■フェイスタオル(全6種) 各種2,750円(税込)

【種類】全6種/個別（フリーレン／フェルン／シュタルク／ヒンメル／ハイター／アイゼン）

【サイズ】約W800×H330mm

【素材】綿100％

【コピーライト表記】

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約20億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats



■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp