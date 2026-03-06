「オキシクリーン」が「洋服の青山」と初コラボ！新生活を応援！社会人の第一印象を左右する“シャツ悩み”に着目

株式会社グラフィコ

株式会社グラフィコ（代表取締役：マイケル・リード）が展開する、酸素系漂白剤「オキシクリーン」は、青山商事株式会社（本社：広島県福山市、代表取締役社長：遠藤 泰三）が展開する「洋服の青山」とコラボし、2026年3月7日(土)より「新生活を応援！キャンペーン」を一部店舗およびSNSにて実施します。先駆けて3月6日(金)18時より、オキシクリーンの“中の人”と洋服の青山スタッフによる「新社会人のシャツ悩み解決編」YouTube動画を公開します。

■実施背景｜新社会人に身だしなみで気を付けて欲しいこと、第1位は「シャツの汚れ・黄ばみ」

新生活・入社シーズンを目前に、新社会人にとって「第一印象」や「身だしなみ」は大きな関心事のひとつではないでしょうか。特に、日々着用するワイシャツには、襟・袖の皮脂汚れ、黄ばみ、シワといった清潔感に関わる悩みが発生しやすいのも実情です。

そこでオキシクリーンでは、「身だしなみに関する調査」を実施しました。

【身だしなみに関する調査】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000308.000009939.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000308.000009939.html)

「Q 新社会人に気を付けて欲しいこと」

センパイ・ベテラン社会人（20-50代）で最も多かった回答は『シャツの汚れ・黄ばみ（51.3％）』でした。新社会人で最多だった「髪や爪のケア」を上回る結果となり、シャツの清潔さ、管理状態に目を向けられていることが明らかになりました。

そこで、“新社会人のリアルな悩み”への対策支援を目的として「洋服の青山」と悩める新社会人を応援すべくコラボキャンペーンを企画しました。

■「新生活を応援！キャンペーン」概要

１.店頭キャンペーン「お店でもらおう！」

景品：オキシクリーン サンプルセット ※数量限定

期間：2026年3月7日（土）～なくなり次第終了

参加方法：

店頭で「入学・入社おまとめセット」を購入された方全員

参考｜洋服の青山_おまとめセット(https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/campaign/pg/1freshers-omatome/?srsltid=AfmBOoq3din3CODa1CNONl8VboGqi189LVgwBqtKVn4jQq1HcjKPHyvV)LP(https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/campaign/pg/1freshers-omatome/?srsltid=AfmBOoq3din3CODa1CNONl8VboGqi189LVgwBqtKVn4jQq1HcjKPHyvV)

実施店舗：全国720店舗

（洋服の青山・SUIT SQUARE・UNIVERSAL LANGUAGEなど含む）

２.SNSキャンペーン「リポストで当てよう！」

景品 ：総勢50名様

＜A賞＞5名 ノンアイロンマックスシャツ＆オキシクリーン詰め合わせ

詰め合わせ内容：オキシクリーン 漬けおきバッグ/オキシクリーン 500g/オキシクリーン パワーリキッド 660mL/オキシクリーン マックスフォーススプレー/オキシクリーン マックスフォース ジェルスティック

＜B賞＞10名 ノンアイロンマックスシャツ＆オキシクリーン サンプルセット

＜C賞＞35名 オキシクリーン マックスフォーススプレー/ オキシクリーン マックスフォース ジェルスティック＆AOYAMA

ギフトカード1000円分

期間 ：2026年3月7日（土）10:00～4月12日（日）23:59

参加方法：

・洋服の青山公式X（@AoyamaOfficial）

・オキシクリーン公式X （@OXICLEANJP）

2つのアカウントフォロー＆オキシクリーンの投稿をリポストで応募完了

３.コラボYouTube動画

【オキシクリーンの“中の人”と洋服の青山スタッフによる“新社会人の洋服のお悩み解決編”】

オキシクリーンの“中の人”と洋服の青山スタッフが、新生活シーズンに増えるシャツトラブルを検証。「襟・袖の皮脂汚れ」「うっかり食べこぼし」といった新社会人あるあるの悩みに、オキシクリーンが実践形式で挑みます。

タイトル：新社会人の洋服のお悩み解決編

公開日時：2026年3月6日（金）18:00

URL：https://youtu.be/tDKn911uY-Q

■青山商事ついて

"持続的な成長をもとに、生活者への小売・サービスを通じてさらなる社会への貢献を目指す"という経営理念のもと、スーツや関連洋品の販売を中心としたビジネスウェア事業を主軸に、「雑貨販売事業」「フランチャイジー事業」「総合リぺアサービス事業」など様々な事業を展開しています。また、近年ビジネスウェア事業においては、レディースアイテムやビジネスカジュアル、オーダースーツなどにも力を入れています。

オキシクリーンとは

1997年にアメリカで誕生した洗剤ブランドです。日本には1999年に上陸、酸素の泡で衣類のシミ・汚れを落とす粉末タイプの酸素系漂白剤が人気となっています。衣類、食器、タイルなどの水洗いできる素材に使用でき、家じゅうのほとんどの汚れを落とすことができます。ツンとした刺激臭も無く、小さなお子様のいらっしゃるご家庭にもおすすめです。

オキシクリーン ブランドサイト https://www.oxicleanjapan.jp/(https://www.oxicleanjapan.jp/)